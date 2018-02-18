Елена Вяльбе: "Перед началом гонки я молила бога о бронзе!"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что перед мужской эстафетой на Олимпиаде молила бога, чтобы у команды была бронзовая медаль. При этом она даже не думала о золоте, когда после двух этапов российская команда шла на первом месте.
В воскресенье российская команда в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова завоевала серебряную медаль в мужской эстафете.
- Когда бежал свой этап Червоткин, вы сильно переживали?
- Я за всех переживала. Честно сказать, я надеялась, что мы будем третьими. Молила Бога, чтобы это случилось. Видите, Бог услышал, и все получилось даже лучше.
- После двух этапов надежда на золота была?
- Нет-нет, я не обольщаюсь никогда. У вас может была, у меня нет. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, Ларьков завершил первый этап на втором месте, Большунов передал эстафету первым, а Червоткин финишировал четвертым. Бежавший четвертый этап Спицов принес российским лыжникам итоговое второе место.
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