11:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Бородавко – о серебре лыжников в эстафете: "Это фантастическое достижение!"

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Главный тренер молодежной сборной Юрий Бородавко отметил, что рад серебру российских лыжников в эстафете на Олимпиаде-2018. Он также добавил, что рассчитывать на золото можно было бы только в том случае, если бы россияне опережали норвежца Йоханнеса Клебо перед последним этапом на 40-50 секунд.

 
Сегодня. Пхенчхан. Серебряные призеры Олимпиады в эстафете 4х10 км (слева направо) Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН и Денис СПИЦОВ.В километре от космоса. Россия – с серебром эстафеты

Напомним, олимпийскими чемпионами стали норвежцы, отставание россиян составило 9,4 секунды. В состав российской команды входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

– Что сейчас чувствую? Радость! – сказал Бородавко. – Любым медалям нужно радоваться! Если объективно смотреть, то с норвежцами можно бороться только в том случае, если делать отрыв перед Клебо около 40-50 секунд. Нужно заставить его работать. Только тогда с ним можно будет действительно соревноваться. А на финише ему пока нет равных. Так что считаю, что мы завоевали достойное серебро. Это заслуженная награда.

– Привезти Клебо 40-50 секунд сейчас может хоть кто-то?

– Мы были близки к этому на первых двух этапах. На третьем же у норвежцев бежал олимпийский чемпион Крюгер. Надо было и ему еще добавить секунд 15-20. Но это теория. К этому нужно стремиться.

– Неужели через пару лет мы сможем побеждать норвежцев?

– У нас великолепная команда. Достаточно молодая. И мы еще выступали без Сергея Устюгова. Нашего лидера и незаменимого финишера, который даже сейчас способен бороться с Клебо на финише. Все это возможно.

– Комментаторы гонки назвали это поколение одним из лучших в истории российских лыжных гонок. Вы согласны?

– Если вы обратитесь к истории, увидите, что призерами на Олимпийских играх в 21 год в России, по-моему, не становился никто. До этого были 22-летний Николай Бажуков, 23-летний Евгений Дементьев. А здесь двоим 21 год! Это фантастическое достижение! У них впереди десятилетие совершенствования и повышения мастерства. Что их ждет дальше, зависит от них самих. От трудолюбия и желания побеждать. Медали сами себе на шею не вешаются – они завоевываются тяжелым трудом. (Ярослав СУСОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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