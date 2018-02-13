Большунов взял бронзу в лыжном спринте Олимпиады, уступив второму месту 0,02 секунды

Россиянин Александр Большунов взял бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде-2018. Он проиграл серебряному призеру итальянцу Федерико Пеллегрино 0,02 секунды.
Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо.
Ранее россиянка Юлия Белорукова также завоевала бронзу в этом виде программы.
В активе сборной России стало 5 медалей - 4 бронзы и 1 серебро.
Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Фото "СЭ"
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Спринт (К)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 3.05,81
2. Федерико Пеллегрино (Италия) - 3.07,09
3. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) - 3.07,11
4. Поль Гольберг (Норвегия) - 3.09,56
5. Оскар Свенссон (Швеция) - 3.13,48
6. Ристоматти Хакола (Финляндия) - 3.26,47
Алексей Д.
Thomas_Boy_------Ковальчук, конечно, вряд ли останется в США. Просто с чего бы вдруг?! Уж почти 30 лет как наши играют там, ну и кто из закончивших остался? По пальцам пересчитать. А уж из числа суперзвезд, сразу и не вспомню никого. Все здесь. Ни от чего Овечкин не ошалеет. Он там не с рождения живет. И миллионер он тоже не с рождения. Уж успел по стране поездить по детству, юношеству и молодости. Таки род деятельности у него соответствующий. Фраза: "хуже чем сейчас...". Ну это даже не смешно. Тут даже обсуждать нечего! Уровень жизни в России с начала 21 века вырос в разы! Ну это просто факт. Я понимаю, что это можно привязать к ценам на энергоносители, а действия власти постольку-поскольку. Может быть. Но с самим фактом спорить...ну я не знаю кем надо быть. Помню недавно видел твою беседу с Сержем, ты там сказал, что-то типа того, что в 90-х у тебя было все и работа и деньги. Я думал, ну шутит человек, Сержика троллит. Но судя по всему, все серьёзно? Страшно даже представить чем же ты занимался в это прекраснейшее и счастливейшее для страны время?) Ну и становится понятно, почему ты считаешь, что Овечкин ничего не знает и не видит. Похоже у тебя у самого был большой опыт незамечения происходящего вокруг))
22:17 13 февраля
Thomas_Boy_
Алексей Д. __________ Ну ты назови мне президента, при котором чиновники своих собачек за счет государства чартером на выставку возили. При котором глава почты России выписывал бы себе многомиллионные премии. При котором был такой разгул лизоблюдства, а топ-менеджеры зарабатывали баснословные бабки. При котором никто ни за что не отвечал бы и никто не был ни в чем виноват. Даже в таком скандальном строительстве, что имело место в Питере на Крестовском. Овечкин в Кирове ошалеет. Просто выпучит глазищи. От того, в каком состоянии дороги, от того, что в России зимой снег, да много отчего. Ковальчук, думаешь, не останется жить в США? Не верю. Возможно, что при новом Лидере Нации особых перемен не будет. Но я хотел бы верить, что будут. Потому что хуже чем сейчас уже только майдан.
21:10 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy---Ну ты меня просто убиваешь. Ну ты серьёзно что ли про Ковальчука? То есть ты думаешь, что он хочет не в НХЛ играть, а именно что жить в США?! Ну харэ, ну)) Че изменится от того, что Овечкин приедет в Киров? Он миллионер долларовый. В Кирове он тоже не пойдёт в собес или в поликлинику, поверь))
20:48 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy_------Никогда такого не было и вот опять! (с) Жили себе, не тужили из покон веков без воровства и показухи, без кумовства и безнаказанности. А уж руководители/чиновники какие были, ух! Аж, мурашки! Не люди - золото! И тут настал зловещий двухтысячный год и...началось(( Вот есть те, которые искренне молятся на Лидера Нации, а есть те, которые не менее искренно считают, что нужно лишь заменить Лидера Нации и вот тогда-то сразу заживём. И какая между ними разница? По-моему, это как те два дурачка, которые проносят питарды на стадионе в заднем проходе и потом на поле их бросают. Просто один за кб, другой за коней. А в остальном, разницы-то никакой))
20:39 13 февраля
Алексей Д.
yspesh4----За таблицу кэфов УЕФА))
19:22 13 февраля
yspesh4
Алексей Д. yspesh4----Дык, ужо с добрых полгода все никак не вычислят. Ну ладно Док, он ваще редкий гость, а Савеличу я даж намекал как-то. Бестолку))) 18:29 /// Мож пофиг? Ладно, угадайка). Ты за коней сегодня или мясо?
19:18 13 февраля
Бу-га-га!
Я в спринте на АОИ "серебру" 15 минут привожу. Не меньше. И это ещё без лыж, на сноуборде.
18:45 13 февраля
Алексей Д.
yspesh4----Дык, ужо с добрых полгода все никак не вычислят. Ну ладно Док, он ваще редкий гость, а Савеличу я даж намекал как-то. Бестолку)))
18:29 13 февраля
ash666
)) а я как-то раз проиграл Большунову около часа на марафоне :))
18:12 13 февраля
yspesh4
Алексей Д. yspesh4----Я фамилию не менял, с рождения ношу)) 16:58 /// Заинтриговал. Дибров, Димон, Дзичковский... Скажи, Лёша, не томи, проще будет. А то тя Док на раз-два вычислит. А Савельич на раз-раз. Понаехали тут на Вяльбе наезжать.
18:05 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy_------У Дацюка не интервью, а речь на проводах в Корею. Про Овечкина тоже непонятно. Он, во-первых, практически все межсезонье (а это далеко не полтора мясяца...) проводит в Москве. Это не секрет. У него здесь родители, друзья. А, во-вторых, ну Ковальчук, например, здесь живет и че? Как-то это его приближает к знанию российских пенсий? Да и там, в той команде много кого, тот же Тюменско-Ебургский Шипулин, уж он-то явно от народа совсем не так далёк. И? Я больше скажу, очень даже может быть, что все они знают, что не все люди в России имеют контракты в которых много нулей. Может быть они просто понимают, что от смены фамилии в графе - Лидер нации, пенсии не станут 87 000?))
17:56 13 февраля
Thomas_Boy_
Алексей Д. __________ Овечкин - тут все понятно. И смешно. Человек не живет в России, не знает толком, что происходит в стране, но одобряет и поддерживает. Но это мне смешно. Будь я Овечкиным, может, вел бы себя так, как ведет он. Я встречал таких людей. Они не понимают, что такое "пенсия 8700". Они думают, что это шутка. А интервью Дацюка я не читал.
17:26 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy_-----А что на счёт Овечкина или Дацюка? не видел просто твою позицию по их всем известным "выходкам"))
17:18 13 февраля
Thomas_Boy_
Алексей Д. _____________ На самом деле у меня не такая уж однобокая позиция по Лидеру Нации. Есть моменты, за которые ему можно сказать огромное спасибо. Что касается Вяльбе, то я уважаю ее как спортсменку. Как человек она мне вполне симпатична, ведь каких-то явных глупостей я от нее не слышал и не читал. Исинбаеву как спортсменку тоже уважаю. Но как человека и гражданина - нет.
17:05 13 февраля
Алексей Д.
yspesh4----Я фамилию не менял, с рождения ношу))
16:58 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy_-----Ну вот мне, например, сложно понять зачем на телефоне размещать фото президента. Причём неважно какого. Ну поддержает она его, для меня проблем нет, ее право, но чехол... По-моему, это чересчур? Однако все равно, это её дело. А вот, например, зная твою безапелляционную позицию, я и решил, что это будет ударом по репутации Вяльбе, для тебя))
16:57 13 февраля
yspesh4
Алексей Д. Thomas_Boy_ Алексей Д. ________ Так-то ты не Rw.irk случайно? --------Ну елки! Это ты столько месяцев думал, и вот сейчас решил попробовать угадать?) Первая попытка не удалась)) 16:27 /// Алексей, все нормальные челы фамилию меняют, когда замуж выходят, или после фиговой кредитной истории, как Хряк, и то вон он обратную взял, отсидел тобишь. А у тя чё за случай?
16:49 13 февраля
Kostromich
Клэбо вроде не астматик, слышал у него непереносимость глютена. Значит тоже имеет ТИ... А все эти ТИ - это сродни анекдоту про игру в карты: когда мне сказали что в приличном обществе джентльменам верят на слово - тут то мне карта и поперла!
16:49 13 февраля
Thomas_Boy_
Алексей Д. _______ Нет. А что Вяльбе городила ту же самую чушь, что и Исинбаева? Или помешана на селфиках? Или просто по жизни дура?
16:47 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy_ ---------У меня нет. А кроме шуток, че теперь Лена Валерьевна встала в ряд к Исинбаевой для тебя?
16:40 13 февраля
механик39
Можно считать что он занял ЧЕТВЕРТОЕ место .
16:37 13 февраля
Thomas_Boy_
Алексей Д. ___________ Не, я только в последние пару дней реально задумался.
16:29 13 февраля
Thomas_Boy_
Алексей Д. ___________ Не видал. А что там? Лидер Нации? Так у меня вся квартира в его портретах. Два даже в полный рост. А у тебя?
16:27 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy_ Алексей Д. ________ Так-то ты не Rw.irk случайно? --------Ну елки! Это ты столько месяцев думал, и вот сейчас решил попробовать угадать?) Первая попытка не удалась))
16:27 13 февраля
I love sports
Большунов и Клэбо - это безусловные топы на много лет.К сожалению,только все эти медали без Устюгова и Крюкова всегда будут выглядеть девальвировано.
16:22 13 февраля
Бен Ричардс
streletc1783 С победой Россия! Наши спортсмены для нас все равно лучшие, настоящие чемпионы, даже если они ни на 40-м, 57-м или 83-м местах. С победами вас, друзья. С победами Бабикова, Елисеева, Акимовой и Кайшевой. Каждый старт- это новая победа!
16:21 13 февраля
Алексей Д.
Thomas_Boy_ Вяльбе, конечно, мастерюга. ---------- Уверен? Чехольчик на ее телефоне видал?)
16:14 13 февраля
MAPKJIAP
МОК не пригласили всех тех кто способен выиграть золото, странно что Медведеву пригласили... а хоккеистам еще аукнетсч не приглашение Плотникова, Белова и Ничушкина((((
16:11 13 февраля
streletc1783
А представьте что здесь бежали бы ещё Устюгов с Крюковым!
16:06 13 февраля
Thomas_Boy_
Алексей Д. ________ Так-то ты не Rw.irk случайно?
16:04 13 февраля