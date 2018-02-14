Анастасия Седова: "На встрече с Бахом объяснили, по каким критериям проходил отбор россиян на Олимпиаду"

Российская лыжница Анастасия Седова подчеркнула, что президент МОК Томас Бах на встрече с российскими олимпийцами в Пхенчхане объяснил, как проходил процесс выдачи приглашений на Олимпиаду-2018. Встреча прошла в горной олимпийской деревне в Пхенчхане в среду.

- Суть разговора была в том, что они пригласили нас на эти Игры, то есть не отстранили всю страну в целом, чтобы доказать, что в России есть сильные молодые и "чистые" спортсмены, - приводит "Р-Спорт" слова Седовой. - Прежде всего доказать это другим странам. Они отметили, что на Играх присутствуют в большинстве своем молодые российские спортсмены, так что эти Игры показывают, что произошла смена поколений. Также нам объяснили, по каким критериям проходил отбор.

Напомним, решение о том, что россияне могут выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе было принято МОК 5 декабря после дисквалификации ОКР в результате допингового скандала. Приглашения на Игры получили 169 российских спортсменов.

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