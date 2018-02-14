16:15 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Анастасия Седова: "На встрече с Бахом объяснили, по каким критериям проходил отбор россиян на Олимпиаду"

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Российская лыжница Анастасия Седова подчеркнула, что президент МОК Томас Бах на встрече с российскими олимпийцами в Пхенчхане объяснил, как проходил процесс выдачи приглашений на Олимпиаду-2018. Встреча прошла в горной олимпийской деревне в Пхенчхане в среду.

- Суть разговора была в том, что они пригласили нас на эти Игры, то есть не отстранили всю страну в целом, чтобы доказать, что в России есть сильные молодые и "чистые" спортсмены, - приводит "Р-Спорт" слова Седовой. - Прежде всего доказать это другим странам. Они отметили, что на Играх присутствуют в большинстве своем молодые российские спортсмены, так что эти Игры показывают, что произошла смена поколений. Также нам объяснили, по каким критериям проходил отбор.

Напомним, решение о том, что россияне могут выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе было принято МОК 5 декабря после дисквалификации ОКР в результате допингового скандала. Приглашения на Игры получили 169 российских спортсменов.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Pyatochok

Говнюки молодые, никто даже мордастому фрицу в рожу не плюнул!

21:26 14 февраля

dr.delfin

Допустим ,что спортсменам он объяснил,допустим ,что их заставили пойти на встречу с ним(мало наверно прогибаемся,еще чуток надо).Но нам,то болельщикам кто объяснит? Или спортсмены на встрече подписали акт о неразглашении правды??????????? Чудно все это видеть!

19:01 14 февраля

armi

Встреча с президентом МОК, который весь в едином порыве выступил и продолжает выступать против России? Извините, может я выскажу крамольную мысль, но я бы на такую встречу не пошел!!! О чем с ним говорить? Слушать бредовые объяснения и уверения в их правоте? ИГНОРИРОВАТЬ !!!! Только ВСЕМ ИГНОРИРОВАТЬ!!!!! До смены МОК и ВАДА в полном составе!!!!!!!

17:16 14 февраля

CeeL

Ну и по каким же критериям проходил отбор? Допустили молодых, которым медали не светят? Молодцы, че..

17:02 14 февраля

Orengrad

Критерии были простые - у вас есть шанс завоевать золото? Да? Простите, ребят - мы вас не приглашаем.

16:45 14 февраля

drJekil

Владислав, лучше уж смену поколений самого МОК показали) и ВАДы)

16:44 14 февраля

Владислав

Ну, так, если нет двойных стандартов, то логично предположить, что на следующие игры всему миру надо показать, что в Канаде и США происходит смена поколений, что там тоже есть чистые спортсмены, в том числе и женщины, а не Серены Уильмсы...

16:42 14 февраля

lapp

streletc1783 - Да, да. А Ковальчук, Дацюк и Мозякин будущее российского спорта

16:41 14 февраля

drJekil

Паясничают просто. Всем и так понятна цель. Россия типа поймана на допинге, дак давайте уберем лидеров и покажем, как мало русские могут без допинга.

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