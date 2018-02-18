Алексей Червоткин: "После эстафеты извинился перед ребятами, но мне все равно стыдно и обидно"

Российский лыжник Алексей Червоткин, который завоевал серебро Олимпиады-2018 в составе мужской эстафетной четверки, отметил, что очень здорово выложился на дистанции. Он отметил, что не лучшие кондиции связаны с перенесенной болезнью.
Вместе с Червоткиным, который выступал на третьем этапе эстафеты, медали завоевали Андрей Ларьков, Александр Большунов и Денис Спицов.
- Что вы испытывали, когда соперники стали вас догонять на дистанции?
- Я упирался, старался работать, чтобы соперники не смогли подъехать ко мне быстро и легко. Старался держать просвет, но не получилось, - сказал Червоткин. - Когда соперники подъехали, думал, что смогу удержаться за ними, но не вышло.
- Второе место после норвежцев - грандиозный успех. Согласны?
- Не скажу так. Во времена СССР мы с ними постоянно соперничали, а сейчас проигрываем им.
- Но ведь обыграли всех остальных.
- Всегда хочется большего. Серебро - это хорошо, но аппетит приходит во время еды.
- Можете сказать, что вы никогда не выкладывались, как сегодня на этапе?
- Нет, почему? На каждый старт я выхожу с полной самоотдачей, стараюсь. Не могу выйти на старт и гулять, как мне комфортно.
- Не было ли в какой-то момент ощущения, что больше не можете, ведь выступали после болезни? Вы же вообще могли встать.
- Это эффект после болезни. Я очень здорово выложился.
- Если бы был скиатлон, а потом эстафета, вам было бы легче?
- Да. Ну или та же пятнашка. Мне хотелось бежать пятнашку, но я прилетел на сбор позже всех и улетать слишком рано было очень рискованно.
- Сколько пробыли в больнице?
- Неделю. До этого находился в Красной Поляне. Нас курировал доктор, но это не принесло успехов. Я практически две недели находился с температурой. Был бронхит и двусторонний гайморит. Слишком поздно поняли, что нужно в больницу.
- Вы расстроены вторым местом на Олимпиаде, но всего год назад выступали на молодежном чемпионате.
- Год назад я выступал на взрослом чемпионате. Также бежал эстафету, и она тоже стала серебряной. Я уже сказал ребятам, что если совсем не будет медалей, пусть зовут меня. Сто процентов займем второе место (смеется).
- О чем вам говорили парни после гонки?
- Поддержали. Я извинился. Мне все равно стыдно и обидно.
- За что стыдно, вы ведь заболели?
- За то, что не в форме и проиграл. Тренеры доверили мне, поставили, но все вышло боком.
- Будете переживать до следующей гонки?
- Не знаю. Возможно, побегу еще полтинник. Надо думать. С одной стороны, стартовать нужно, но если будет столько же мучений... (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Уткин за Спартак
Интересно, а когда перед Страной извинится Губерник? Из-за него убрали Пихлера, а мы без медалей в биатлоне... Пффф... Проклятый Губерник.
20:53 18 февраля
0range_
Алексей, не вини себя за серебро - было видно, что оставил всего себя на трассе..Больше всего переживал, что б не получилось, как с итальянцем, который просто "встал", накушавшись в лидирующей группе...но ты через "не могу" добежал свой этап, будучи не до конца здоровым.. спасибо тебе и всем остальным ребятам за подаренное стране счастье! Ваше время еще придет. Время голодных и сильных!)
18:39 18 февраля
fonkom
Молодец! Хотя и сил не хватило.
18:22 18 февраля
Kurt
bred3011 болезного поставили-ну и тренеры 13:42 А кого нужно было ставить? А, дурик? Ты хоть в курсе ситуации по недопуску наших атлетов (лыжников в том числе)? Кого НУЖНО было ставить, тех без особых причин МОК не допустил. А Червоткин всё из себя вынул для общего успеха.
16:07 18 февраля
Levbereg
Мы все видели как его выворачивало после финиша. Так можно и концы отдать. Молодцы парни. И за Вами будущее лыжного мирового спорта!!!
14:04 18 февраля
barbos-68
Фактически,МОК подарил золото норгам--побеги Устюгов вместо поубольного Червоткина--и досвидос ,норвеги
14:00 18 февраля
Felix BARSA
НАШИ ВНОВЬ ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЗДОРОВЫХ АТЛЕТОВ! А норгов давно пора отправить на Параолимпиаду, астамики хреновы...
13:50 18 февраля
shiko56
Вот так, кто-то извиняется за серебро, а кто-то нашёл кучу виноватых за последнее место. Вот разница между нашими лыжниками и биатлонистами.
13:44 18 февраля
Solid snake
астмакиада
13:44 18 февраля
bred3011
болезного поставили-ну и тренеры
13:42 18 февраля
aech_63
Лёша, не надо уныния, лыжная сборная РОССИИ - единственное светлое пятно в этом цирке, по какому то недоразумению называющемуся Олимпиадой когда вам приходится соревноваться с организмами, "страдающими астмой" и потому поводу конечно же в духе олимпизма жрущих, допинг по ТИ.
13:31 18 февраля