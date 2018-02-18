13:18 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Алексей Червоткин: "После эстафеты извинился перед ребятами, но мне все равно стыдно и обидно"

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Российский лыжник Алексей Червоткин, который завоевал серебро Олимпиады-2018 в составе мужской эстафетной четверки, отметил, что очень здорово выложился на дистанции. Он отметил, что не лучшие кондиции связаны с перенесенной болезнью.

Вместе с Червоткиным, который выступал на третьем этапе эстафеты, медали завоевали Андрей ЛарьковАлександр Большунов и Денис Спицов.

 
Сегодня. Пхенчхан. Серебряные призеры Олимпиады в эстафете 4х10 км (слева направо) Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН и Денис СПИЦОВ.В километре от космоса. Россия - с серебром эстафеты

- Что вы испытывали, когда соперники стали вас догонять на дистанции?

- Я упирался, старался работать, чтобы соперники не смогли подъехать ко мне быстро и легко. Старался держать просвет, но не получилось, - сказал Червоткин. - Когда соперники подъехали, думал, что смогу удержаться за ними, но не вышло.

- Второе место после норвежцев - грандиозный успех. Согласны?

- Не скажу так. Во времена СССР мы с ними постоянно соперничали, а сейчас проигрываем им.

- Но ведь обыграли всех остальных.

- Всегда хочется большего. Серебро - это хорошо, но аппетит приходит во время еды.

- Можете сказать, что вы никогда не выкладывались, как сегодня на этапе?

- Нет, почему? На каждый старт я выхожу с полной самоотдачей, стараюсь. Не могу выйти на старт и гулять, как мне комфортно.

- Не было ли в какой-то момент ощущения, что больше не можете, ведь выступали после болезни? Вы же вообще могли встать.

- Это эффект после болезни. Я очень здорово выложился.

- Если бы был скиатлон, а потом эстафета, вам было бы легче?

- Да. Ну или та же пятнашка. Мне хотелось бежать пятнашку, но я прилетел на сбор позже всех и улетать слишком рано было очень рискованно.

- Сколько пробыли в больнице?

-  Неделю. До этого находился в Красной Поляне. Нас курировал доктор, но это не принесло успехов. Я практически две недели находился с температурой. Был бронхит и двусторонний гайморит. Слишком поздно поняли, что нужно в больницу.

- Вы расстроены вторым местом на Олимпиаде, но всего год назад выступали на молодежном чемпионате.

- Год назад я выступал на взрослом чемпионате. Также бежал эстафету, и она тоже стала серебряной. Я уже сказал ребятам, что если совсем не будет медалей, пусть зовут меня. Сто процентов займем второе место (смеется).

- О чем вам говорили парни после гонки?

- Поддержали. Я извинился. Мне все равно стыдно и обидно.

- За что стыдно, вы ведь заболели?

- За то, что не в форме и проиграл. Тренеры доверили мне, поставили, но все вышло боком.

- Будете переживать до следующей гонки?

- Не знаю. Возможно, побегу еще полтинник. Надо думать. С одной стороны, стартовать нужно, но если будет столько же мучений... (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Уткин за Спартак

Интересно, а когда перед Страной извинится Губерник? Из-за него убрали Пихлера, а мы без медалей в биатлоне... Пффф... Проклятый Губерник.

20:53 18 февраля

0range_

Алексей, не вини себя за серебро - было видно, что оставил всего себя на трассе..Больше всего переживал, что б не получилось, как с итальянцем, который просто "встал", накушавшись в лидирующей группе...но ты через "не могу" добежал свой этап, будучи не до конца здоровым.. спасибо тебе и всем остальным ребятам за подаренное стране счастье! Ваше время еще придет. Время голодных и сильных!)

18:39 18 февраля

fonkom

Молодец! Хотя и сил не хватило.

18:22 18 февраля

Kurt

bred3011 болезного поставили-ну и тренеры 13:42 А кого нужно было ставить? А, дурик? Ты хоть в курсе ситуации по недопуску наших атлетов (лыжников в том числе)? Кого НУЖНО было ставить, тех без особых причин МОК не допустил. А Червоткин всё из себя вынул для общего успеха.

16:07 18 февраля

Levbereg

Мы все видели как его выворачивало после финиша. Так можно и концы отдать. Молодцы парни. И за Вами будущее лыжного мирового спорта!!!

14:04 18 февраля

barbos-68

Фактически,МОК подарил золото норгам--побеги Устюгов вместо поубольного Червоткина--и досвидос ,норвеги

14:00 18 февраля

Felix BARSA

НАШИ ВНОВЬ ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЗДОРОВЫХ АТЛЕТОВ! А норгов давно пора отправить на Параолимпиаду, астамики хреновы...

13:50 18 февраля

shiko56

Вот так, кто-то извиняется за серебро, а кто-то нашёл кучу виноватых за последнее место. Вот разница между нашими лыжниками и биатлонистами.

13:44 18 февраля

Solid snake

астмакиада

13:44 18 февраля

bred3011

болезного поставили-ну и тренеры

13:42 18 февраля

aech_63

Лёша, не надо уныния, лыжная сборная РОССИИ - единственное светлое пятно в этом цирке, по какому то недоразумению называющемуся Олимпиадой когда вам приходится соревноваться с организмами, "страдающими астмой" и потому поводу конечно же в духе олимпизма жрущих, допинг по ТИ.

13:31 18 февраля

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