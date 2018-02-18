Алексей Червоткин: "После эстафеты извинился перед ребятами, но мне все равно стыдно и обидно"

Российский лыжник Алексей Червоткин, который завоевал серебро Олимпиады-2018 в составе мужской эстафетной четверки, отметил, что очень здорово выложился на дистанции. Он отметил, что не лучшие кондиции связаны с перенесенной болезнью.

Вместе с Червоткиным, который выступал на третьем этапе эстафеты, медали завоевали Андрей Ларьков, Александр Большунов и Денис Спицов.

- Что вы испытывали, когда соперники стали вас догонять на дистанции?

- Я упирался, старался работать, чтобы соперники не смогли подъехать ко мне быстро и легко. Старался держать просвет, но не получилось, - сказал Червоткин. - Когда соперники подъехали, думал, что смогу удержаться за ними, но не вышло.

- Второе место после норвежцев - грандиозный успех. Согласны?

- Не скажу так. Во времена СССР мы с ними постоянно соперничали, а сейчас проигрываем им.

- Но ведь обыграли всех остальных.

- Всегда хочется большего. Серебро - это хорошо, но аппетит приходит во время еды.

- Можете сказать, что вы никогда не выкладывались, как сегодня на этапе?

- Нет, почему? На каждый старт я выхожу с полной самоотдачей, стараюсь. Не могу выйти на старт и гулять, как мне комфортно.

- Не было ли в какой-то момент ощущения, что больше не можете, ведь выступали после болезни? Вы же вообще могли встать.

- Это эффект после болезни. Я очень здорово выложился.

- Если бы был скиатлон, а потом эстафета, вам было бы легче?

- Да. Ну или та же пятнашка. Мне хотелось бежать пятнашку, но я прилетел на сбор позже всех и улетать слишком рано было очень рискованно.

- Сколько пробыли в больнице?

- Неделю. До этого находился в Красной Поляне. Нас курировал доктор, но это не принесло успехов. Я практически две недели находился с температурой. Был бронхит и двусторонний гайморит. Слишком поздно поняли, что нужно в больницу.

- Вы расстроены вторым местом на Олимпиаде, но всего год назад выступали на молодежном чемпионате.

- Год назад я выступал на взрослом чемпионате. Также бежал эстафету, и она тоже стала серебряной. Я уже сказал ребятам, что если совсем не будет медалей, пусть зовут меня. Сто процентов займем второе место (смеется).

- О чем вам говорили парни после гонки?

- Поддержали. Я извинился. Мне все равно стыдно и обидно.

- За что стыдно, вы ведь заболели?

- За то, что не в форме и проиграл. Тренеры доверили мне, поставили, но все вышло боком.

- Будете переживать до следующей гонки?

- Не знаю. Возможно, побегу еще полтинник. Надо думать. С одной стороны, стартовать нужно, но если будет столько же мучений... (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!

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