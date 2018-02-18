Александр Большунов: "Да какие мы герои? Просто гонку пробежали"

Российский лыжник Александр Большунов, который в составе сборной России завоевал серебро в мужской эстафете на Олимпийских играх-2018, отметил, что Алексею Червоткину было очень тяжело после болезни. Большунов также добавил, что не любит популярность.
- Перед эстафетой у вас были какие-то сомнения в расстановке по этапам?
- Варианты были разные. Если бы ребята были в другой форме, возможно, все было бы по-другому. Но исходя из нашего самочувствия, это был оптимальный состав, - сказал Большунов.
- Когда вы привезли отрыв от сборной Норвегии в 40 секунд после двух этапов, это было шоком?
- Шоком не было. Трасса здесь непростая, есть, где делать отрывы. На третьем этапе они уже сумели подобраться.
- Вы с Алексеем Червоткиным одновременно заболели и потом вместе восстанавливались на сборе в Австрии. Чего от него ожидали?
- Я выписался из больницы на два дня раньше Лехи. Он приехал на сбор в Австрию через три дня, как я там был, и с первой же тренировки начал нехило так накатывать километры. Проезжал даже больше меня. Я еще подумал: ни фига себе, болезнь даже на пользу пошла. Но сегодня я уже такого не могу сказать. Ему было очень тяжело.
- Что чувствовали во время его третьего этапа?
- Я ушел переодеваться и вернулся, когда Лешу уже почти догнали. Это было предсказуемо, первый старт после такой болезни - это реально очень тяжело. Он огромный молодец, что выдержал и привез не такое уж большое отставание, всего 16 секунд.
- Ваш товарищ по команде Денис Спицов пожаловался, что уже устал от популярности. Как чувствуете себя в новом статусе вы?
- Я стараюсь не читать никаких сообщений, что мне пишут. Популярность не люблю, это не мое.
- Показалось, что вы изменили прическу по сравнению с этапами Кубка мира.
- Да, я подстригся в последний день перед отлетом из Австрии в Пхенчхан. Раньше меня стригла моя девушка, но тут она уехала на соревнования и не была рядом. Так что пришлось самому. Ничего, выкрутился.
- Поразительно, но кажется, вы скорее расстроены поражению от норвежцев, чем рады серебряной медали. Вы же герои!
- Да какие мы герои? Просто гонку пробежали... Понятное дело, всегда хочется большего. Но, на данный момент так. Главное не резко забираться на эту ступеньку. А то можно быстро забраться - и еще быстрее оттуда упасть. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Опрос
- Сборная России (лыжные гонки)
- Алексей Червоткин
- Сборная Норвегии (лыжные гонки)
- Александр Большунов
- Денис Спицов
Уткин за Спартак
Проклятый Губерник...
19:42 18 февраля
Kurt
Почему такая разница в результатах между лыжниками и биатлонистами? И там, и там лучшим не разрешили выступить. Но в лыжах стабильно в медалях или около. И при том извиняются за 4! или 2!!! место. В биатлоне же такое ощущение в отпуск приехали. Достопримечательности Кореи посмотреть, прокатиться в свое удовольствие, воздухом подышать. + единственный: через препятствия научились прыгать. И это же не первый раз и не первую Олимпиаду. Вспоминаются слова "звязды" Светы слепцовой "а-ля Аршавин" на ОИ в Сочи. И в противовес извинения нашего лыжника за 4 или 5 место.
16:28 18 февраля
Sergh
Молодцы!!!!!!!
15:41 18 февраля
Красноармеец К
Да! Саня еще даст вмем прикурить в командном спринте и марафоне! Настрой видно сразу - сумасшедший!!!
14:17 18 февраля
ефим1254
СПАСИБО РЕБЯТА
13:31 18 февраля