Александр Большунов: "Да какие мы герои? Просто гонку пробежали"

Российский лыжник Александр Большунов, который в составе сборной России завоевал серебро в мужской эстафете на Олимпийских играх-2018, отметил, что Алексею Червоткину было очень тяжело после болезни. Большунов также добавил, что не любит популярность.

- Перед эстафетой у вас были какие-то сомнения в расстановке по этапам?

- Варианты были разные. Если бы ребята были в другой форме, возможно, все было бы по-другому. Но исходя из нашего самочувствия, это был оптимальный состав, - сказал Большунов.

- Когда вы привезли отрыв от сборной Норвегии в 40 секунд после двух этапов, это было шоком?

- Шоком не было. Трасса здесь непростая, есть, где делать отрывы. На третьем этапе они уже сумели подобраться.

- Вы с Алексеем Червоткиным одновременно заболели и потом вместе восстанавливались на сборе в Австрии. Чего от него ожидали?

- Я выписался из больницы на два дня раньше Лехи. Он приехал на сбор в Австрию через три дня, как я там был, и с первой же тренировки начал нехило так накатывать километры. Проезжал даже больше меня. Я еще подумал: ни фига себе, болезнь даже на пользу пошла. Но сегодня я уже такого не могу сказать. Ему было очень тяжело.

- Что чувствовали во время его третьего этапа?

- Я ушел переодеваться и вернулся, когда Лешу уже почти догнали. Это было предсказуемо, первый старт после такой болезни - это реально очень тяжело. Он огромный молодец, что выдержал и привез не такое уж большое отставание, всего 16 секунд.

- Ваш товарищ по команде Денис Спицов пожаловался, что уже устал от популярности. Как чувствуете себя в новом статусе вы?

- Я стараюсь не читать никаких сообщений, что мне пишут. Популярность не люблю, это не мое.

- Показалось, что вы изменили прическу по сравнению с этапами Кубка мира.

- Да, я подстригся в последний день перед отлетом из Австрии в Пхенчхан. Раньше меня стригла моя девушка, но тут она уехала на соревнования и не была рядом. Так что пришлось самому. Ничего, выкрутился.

- Поразительно, но кажется, вы скорее расстроены поражению от норвежцев, чем рады серебряной медали. Вы же герои!

- Да какие мы герои? Просто гонку пробежали... Понятное дело, всегда хочется большего. Но, на данный момент так. Главное не резко забираться на эту ступеньку. А то можно быстро забраться - и еще быстрее оттуда упасть. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!

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