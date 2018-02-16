16:51 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Все четыре россиянина вышли в финал прыжков с большого трамплина на Олимпиаде-2018

Четыре российских спортсмена прошли в финал Олимпиады-2018 в прыжках с большого трамплина. Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров успешно преодолели квалификацию. Лучший результат показал норвежец Роберт Йоханссон.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-125

Квалификация

1. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 131,9 (135,0)

2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 128,7 (137,0)

3. Рею Кобаяси (Япония) - 127,6 (143,5)

4. Андреас Веллингер (Германия) - 127,1 (135,0)

5. Михаэль Хайбек (Австрия) - 126,9 (133,5)

6. Даниэль Андре Танне (Норвегия) - 126,5 (131,5)...

16. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 111,8 (136,0)...

21. Алексей РОМАШОВ (Россия) - 108,9 (136,0)...

26. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 101,7 (129,0)...

33. Михаил НАЗАРОВ (Россия) - 92,3 (122,0)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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