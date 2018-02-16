Все четыре россиянина вышли в финал прыжков с большого трамплина на Олимпиаде-2018

Четыре российских спортсмена прошли в финал Олимпиады-2018 в прыжках с большого трамплина. Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров успешно преодолели квалификацию. Лучший результат показал норвежец Роберт Йоханссон.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
К-125
Квалификация
1. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 131,9 (135,0)
2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 128,7 (137,0)
3. Рею Кобаяси (Япония) - 127,6 (143,5)
4. Андреас Веллингер (Германия) - 127,1 (135,0)
5. Михаэль Хайбек (Австрия) - 126,9 (133,5)
6. Даниэль Андре Танне (Норвегия) - 126,5 (131,5)...
16. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 111,8 (136,0)...
21. Алексей РОМАШОВ (Россия) - 108,9 (136,0)...
26. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 101,7 (129,0)...
33. Михаил НАЗАРОВ (Россия) - 92,3 (122,0)