Ирина Аввакумова: "Может, меня кто-то сглазил? Сейчас надо достать сил работать дальше"

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова эмоционально восприняла четвертое место на Олимпиаде-2018. Аввакумова остановилась в шаге от пьедестала, а тройку лидеров составили Марен Луннбю, Катарина Альтхаус и Сара Таканаси.

"Сказать сколько раз в сезоне я была четвертой? Много, очень много... Мои недоработки, усталось, погодные условия, а может меня кто-то сглазил? Александр Легков, как я тебя понимаю. Сейчас надо откуда-то достать мотивации... уверенности в себе... сил работать дальше", - написала Аввакумова в Инстаграме.

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