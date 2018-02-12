Дмитрий Дубровский: "Разочарование Аввакумовой можно понять"

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский отметил, что россиянка Ирина Аввакумова расстроилась четвертым место в женских прыжках с трамплина на Олимпийских играх-2018. По словам Дубровского, разочарование спортсменки можно понять.

– Конечно, Аввакумова расстроилась, – цитируют "РИА Новости" Дубровского. – Когда четвертое место занимаешь и буквально какой-то маленький шаг остается до медали, ее можно понять. Но это, безусловно, успех. Успех Иры, тренерского штаба и команды. Чуть-чуть не хватило, немного не повезло. При этом сделала два достойных прыжка, обыграла достойных соперников.

По остальным девочкам надо анализировать. Баранникова сорвала прыжок откровенно. И другие девочки выступили ниже своих возможностей. Будем анализировать. Но можно сделать скидку на погодные условия, да и в напряжении соревнования проходили.

Напомним, что другие представительницы России показали следующие результаты: Александра Кустова - 24-е место, Софья Тихонова - 25-е, Анастасия Баранникова - 27-е.

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