Трегубов идет вторым после второй попытки скелетонистов

Россиянин Никита Трегубов остался вторым после второй попытки скелетонистов на Олимпиаде-2018. Он преодолел оба спуска за 1 минуту 41,09 секунды.

Первым стал кореец Юн Сун Бин, на третьем месте идет Мартинс Дукурс из Латвии.

Еще один россиянин Владислав Марченков показал 18-й результат.

Третья и четвертая попытки у скелетонистов пройдут в пятницу, 16 февраля.

Скелетон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

2-й заезд

1. Юн Сун Бин (Корея) - 1.40,35 (50,28 + 50,07)

2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.41,09 (50,59 + 50,50)

3. Мартинс Дукурс (Латвия) - 1.41,23 (50,85 + 50,38)

4. Адам Парсон (Великобритания) - 1.41,26 (50.85 + 50.41)

5. Томас Дукурс (Латвия) - 1.41,46 (50.88 + 50.58)

6. Ким Джи Су (Корея) - 1.41,66 (50.80 + 50.86)

18. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 1.42,76 (51.27 + 51.49)

Медальный зачет Олимпиады-2018 // Календарь и результаты соревнований Олимпиады 15 февраля – здесь