Слушания CAS по 47 россиянам завершились

Завершились слушания вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане по делу россиян. Суд рассматривал дела 45 российских спортсменов и двух тренеров, которые не получили от МОК приглашения на Олимпиаду-2018. В заседании приняли участие главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина. Решение суд примет в течение 24 часов.

– Мы не можем никак комментировать то, что сейчас происходило на панели, – отметил Демченко. – Скажу одно – мы приехали сюда, чтобы защитить свое честное имя. И мы были полностью выслушаны панелью CAS, все наши слова были полностью услышаны.

Напомним, ранее CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой пригласить для участия в Олимпиаде 15 из 28 спортсменов, в число которых входили Иванова, Никитина и Демченко (в качестве тренера), однако комиссия МОК отказала им в выдаче приглашений на Олимпиаду-2018. (Дмитрий СИМОНОВ)

Решение CAS по российским спортсменам будет озвучено в течение 24 часов