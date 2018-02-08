Решение CAS по российским спортсменам будет озвучено в течение 24 часов

Адвокат российских спортсменов, подавших апелляции в CAS на отстранение от Игр-2018, Филипп Берч отказался комментировать ход заседания выездной панели суда. По его словам, решение ad hoc CAS будет озвучено в течение 24 часов.

– Слушания закончились. Мы обсуждали вопрос по поводу 15 и 32 человек, – сказал Берч. – Мы надеемся, что наши аргументы будут приняты во внимание. Решение будет в течение 24 часов.

Напомним, ранее CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой пригласить для участия в Олимпиаде 15 из 28 спортсменов, в число которых входили Иванова, Никитина и Демченко (в качестве тренера), однако комиссия МОК отказала им в выдаче приглашений на Олимпиаду-2018.