Мартинс Дукурс: "Если Третьякова оправдали, то почему его нет здесь? Не виновен - пустите на старт"

Пятикратный чемпион мира в скелетоне Мартинс Дукурс отметил, что Александр Третьяков едва здоровается с ним. По его словам, россиянин, который был ранее оправдан, должен быть допущен до Олимпиады-2018.

– Хотели бы, чтобы Третьяков был здесь? Ведь соревноваться, наверное, интереснее с сильнейшими.

– Вот этого я не понимаю. Если Третьякова оправдали, то почему его нет здесь? Мне непонятна эта тема. Виновен – отстраняйте хоть пожизненно. Не виновен – пустите на старт. Почему нет? Не понимаю.

– Вы с Александром общались после того, как его оправдали?

– Особо нет. Мы даже "привет" друг другу говорим еле-еле.

– Но почему?

– Я не знаю. Может быть, он думает, что мы затеяли всю эту тему. Но надо поставить и себя в нашу ситуацию. И отсюда тоже все выглядит не так красиво. (Владимир ИВАНОВ)