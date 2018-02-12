09:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Мартинс Дукурс: "Если Третьякова оправдали, то почему его нет здесь? Не виновен - пустите на старт"

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Пятикратный чемпион мира в скелетоне Мартинс Дукурс отметил, что Александр Третьяков едва здоровается с ним. По его словам, россиянин, который был ранее оправдан, должен быть допущен до Олимпиады-2018.

 
Мартин ДУКУРС.Мартин Дукурс: "Я верил докладу Макларена, но если доказательств нет – это другое дело"

– Хотели бы, чтобы Третьяков был здесь? Ведь соревноваться, наверное, интереснее с сильнейшими.

– Вот этого я не понимаю. Если Третьякова оправдали, то почему его нет здесь? Мне непонятна эта тема. Виновен – отстраняйте хоть пожизненно. Не виновен – пустите на старт. Почему нет? Не понимаю.

– Вы с Александром общались после того, как его оправдали?

– Особо нет. Мы даже "привет" друг другу говорим еле-еле.

– Но почему?

– Я не знаю. Может быть, он думает, что мы затеяли всю эту тему. Но надо поставить и себя в нашу ситуацию. И отсюда тоже все выглядит не так красиво. (Владимир ИВАНОВ)

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (5)
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drJekil

Чтобы заслужить уважение проигрывать тоже надо уметь. А то истерия, что шла от латышей в Сочи и после, кого угодно утомит. С лицемерством у наших ребят как-то похуже будет, не могут они сначала слушать всякие гадости, а потом руки с улыбкой жать.

12:01

Опытный 63

Легко так говорить, когда конкурент устранен. Если бы Третьяков был допущен, у Дукурса бы был нехилый разрыв и бомбило бы не по-детски.

11:02

kauperwood37

зачем вообще с этим овном вью делать?

10:25

Vlаdimir

Не надо было делать заявлений .... Ваше дело спортом заниматься, а не комментарии раздавать, не ознакомившись с доказательствами. Меньше верьте СМИ ... как спортивным, так и другим и будет вам радость.

10:23

Алексей Д.

Бгг. Мартинс, а че тех воров-то, которые тебя обокрали нашёл, нет?)) Заднюю включил и будет теперь делать вид, что ничего и не было и вообще он самый добрый и дружелюбный человек на свете))

09:27

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!