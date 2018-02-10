Елена Никитина: "Мы самая сильная нация, а значит справимся и переживем любую ситуацию"

Российская скелетонистка Елена Никитина поблагодарила всех за поддержку. Никитина также добавила, что русские переживут любую сложную ситуацию.

"Я благодарю всех за огромную поддержку! Вы не представляете, как это помогает! Все что мы спортсмены выигрываем , это не только наша победа...эта победа ваша. Всех тех, кто посылает нам энергию! Всех, кто рядом с нами: наши тренеры, доктора, люди, которые занимаются бумажной работой, отправляют нас на сборы, покупают билеты и многое другое! Победа – это огромный механизм, где каждый винтик играет колоссальную роль.

Многие сейчас переживают, как нам справится с этой ситуацией, так вот успокою вас. У меня на шлеме написаны важные слова: "Русский значит сильный". И это истина! Мы самая сильная нация, а значит справимся и переживем любую ситуацию! Мы еще повоюем! А сейчас ваша поддержка нужна двум людям из нашей спортивной семьи – Никите Трегубову и Владислав Марченков. Они поехали одни, без тренеров. Всего 2 человека из нашей большой команды. Сейчас болельщики сборной России нужны им как никогда. Ну, а что касается меня, то у меня все отлично. Я, как и всегда, занимаюсь своим любимым делом и готовлюсь к Русским олимпийским играм", – написала на своей странице в Инстаграме Никитина.

Напомним, что CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018, в числе которых была Никитина. Полный список - здесь.