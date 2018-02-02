CAS отклонил просьбу Виргинских островов допустить скелетонистку до Олимпиады

Выездной арбитраж CAS на Олимпиаде-2018 рассмотрел первое дело, сообщет официальный сайт организации. Просьба Олимпийского комитета Виргинских островов допустить до Игр в Пхенчхане скелетонистку Кэтрин Танненбаум была отклонена.
Спортсменка выполнила квалификационные нормативы, но на Виргинские острова не была выделена квота.
Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
тать-лузер ))
Генри Морган Довольно странное решение. И предвзятое. Чем спортсмен с Виргинских островов хуже спортсменов из России, которых "оправдали"? Тут некоторые патриоты кричат на всю Ивановскую, что "нас засудили", а CAS - молодец, "отстоял справедливость". А тут "ваш справедливый CAS" не пускает на ЗОИ-2018 человека, который это заслужил! 19:00 ---------------- а чем хуже тех же америкосов, которым на их страну квоту дали...? в эту сторону не думается?
21:11
тать-лузер ))
охудеваю с мока)) чел выполнился, но на его страну положили...
21:08
Генри Морган
Довольно странное решение. И предвзятое. Чем спортсмен с Виргинских островов хуже спортсменов из России, которых "оправдали"? Тут некоторые патриоты кричат на всю Ивановскую, что "нас засудили", а CAS - молодец, "отстоял справедливость". А тут "ваш справедливый CAS" не пускает на ЗОИ-2018 человека, который это заслужил!
19:00