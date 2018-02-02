17:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

CAS отклонил просьбу Виргинских островов допустить скелетонистку до Олимпиады

3

Выездной арбитраж CAS на Олимпиаде-2018 рассмотрел первое дело, сообщет официальный сайт организации. Просьба Олимпийского комитета Виргинских островов допустить до Игр в Пхенчхане скелетонистку Кэтрин Танненбаум была отклонена. 

Спортсменка выполнила квалификационные нормативы, но на Виргинские острова не была выделена квота. 

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

тать-лузер ))

Генри Морган Довольно странное решение. И предвзятое. Чем спортсмен с Виргинских островов хуже спортсменов из России, которых "оправдали"? Тут некоторые патриоты кричат на всю Ивановскую, что "нас засудили", а CAS - молодец, "отстоял справедливость". А тут "ваш справедливый CAS" не пускает на ЗОИ-2018 человека, который это заслужил! 19:00 ---------------- а чем хуже тех же америкосов, которым на их страну квоту дали...? в эту сторону не думается?

21:11

тать-лузер ))

охудеваю с мока)) чел выполнился, но на его страну положили...

21:08

Генри Морган

Довольно странное решение. И предвзятое. Чем спортсмен с Виргинских островов хуже спортсменов из России, которых "оправдали"? Тут некоторые патриоты кричат на всю Ивановскую, что "нас засудили", а CAS - молодец, "отстоял справедливость". А тут "ваш справедливый CAS" не пускает на ЗОИ-2018 человека, который это заслужил!

19:00