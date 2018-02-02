CAS отклонил просьбу Виргинских островов допустить скелетонистку до Олимпиады

Выездной арбитраж CAS на Олимпиаде-2018 рассмотрел первое дело, сообщет официальный сайт организации. Просьба Олимпийского комитета Виргинских островов допустить до Игр в Пхенчхане скелетонистку Кэтрин Танненбаум была отклонена.

Спортсменка выполнила квалификационные нормативы, но на Виргинские острова не была выделена квота.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.