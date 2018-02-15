Анатолий Челышев: "Трегубова ждет серьезная битва за серебряную медаль"

Старший тренер сборной России по скелетону Анатолий Челышев отметил, что российский скелетонист Никита Трегубов должен быть готов к серьезной борьбе за серебряную медаль Олимпийских игр в заключительных попытках соревнований. По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 41,09 секунды. Первое место занимает южнокореец Юн Сун Бин (1.40,35), третьим идет латвиец Мартинс Дукурс (1.41,23).

– Отыграть такой разрыв у сильного спортсмена – это маловероятно. Теперь у них будет серьезная битва за серебряную медаль, – цитирует ТАСС Челышева. – Трегубов стартовал неплохо, были небольшие ошибки, которые сильно не повлияли. Нужно завтра собраться, все начать с нуля, не делать грубых ошибок, и все будет хорошо.

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