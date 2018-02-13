14:05 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Ситников не вышел в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

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Российский шорт-трекист  Павел Ситников не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1000 метров. Судьи признали его виновным в падении и дисквалифицировали. Россиянин Александр Шульгинов также не смог выйти в следующую стадию турнира.

Ранее в четвертьфинал вышел бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 500 метров Семен Елистратов.

1/4 финала, полуфинал и финал пройдут в субботу, 17 февраля.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Сотников явный турист.

14:40 13 февраля

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