Ситников не вышел в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

Российский шорт-трекист Павел Ситников не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1000 метров. Судьи признали его виновным в падении и дисквалифицировали. Россиянин Александр Шульгинов также не смог выйти в следующую стадию турнира.

Ранее в четвертьфинал вышел бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 500 метров Семен Елистратов.