Ситников не вышел в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

Российский шорт-трекист Павел Ситников не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1000 метров. Судьи признали его виновным в падении и дисквалифицировали. Россиянин Александр Шульгинов также не смог выйти в следующую стадию турнира.
Ранее в четвертьфинал вышел бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 500 метров Семен Елистратов.
1/4 финала, полуфинал и финал пройдут в субботу, 17 февраля.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Serenky25
Сотников явный турист.
14:40 13 февраля