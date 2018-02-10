Малагич не вышла в четвертьфинал на дистанции 500 метров

Россиянка Эмина Малагич не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров Олимпийских играх в Пхенчхане. Она заняла третье место в своем квалификационном забеге, в следующий раунд проходят по две лучшие спортсменки из каждого забега.

Отметим, что победительница восьмого забега Чхве Мин Джон из Кореи установила новый олимпийский рекорд, показав результат 42,870 секунды.