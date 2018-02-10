14:24 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Малагич не вышла в четвертьфинал на дистанции 500 метров


Россиянка Эмина Малагич не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров Олимпийских играх в Пхенчхане. Она заняла третье место в своем квалификационном забеге, в следующий раунд проходят по две лучшие спортсменки из каждого забега.

Отметим, что победительница восьмого забега Чхве Мин Джон из Кореи установила новый олимпийский рекорд, показав результат 42,870 секунды.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!