Глава японской делегации: "Кэй Сайто утверждает, что не использовал запрещенные препараты"

Глава японской делегации Ясуо Сайто отметил, что, по утверждениям шорт-трекиста Кэя Сайто, он никогда не использовал запрещенных препаратов. Ранее спортсмен покинул Олимпиаду-2018 из-за проваленного допинг-теста. В его пробе был найден ацетазоламид. Вынесенная панель суда в Пхенчхане постановила, что спортсмен принимал допинг осознанно.

На Сайто наложено временное отстранение, которое распространяется на все соревнования под эгидой МОК и Международного союза конькобежцев. Спортсмен выступал за японскую команду на дистанции 5000 метров.

– Спортсмен с большим вниманием относится к запрещенным препаратам, – отметил Ясуо Сайто. – Он не имеет понятия, почему его допинг-тест оказался положительным, и не понимает, откуда все взялось.

Он был крайне удивлен, когда узнал об этом. Кэй очень расстроен и не может понять, как так произошло и что могло послужить причиной положительных допинг-тестов.

Это вещество вообще нельзя купить в Японии без рецепта. Оно не продается в розницу и, по словам спортсмена, используется в качестве диуретика. Это средство принимают при высотной болезни, глаукоме, эпилепсии, а также при апноэ во сне.

Однако Кэй также знал, что некоторые спортсмены используют его, чтобы согнать вес или скрыть факт использования стимуляторов для набора мышечной массы. Я могу подтвердить, что Кэй никогда не использовал таких стимуляторов. По его словам, он даже никогда об этом не думал. Также он не думал и том, чтобы как-то сбросить вес, используя диуретик.

Это означает, что у спортсмена не было какой-либо выгоды или мотивации принимать этот препарат. Так он утверждает. (Олимпийская информационная система)

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