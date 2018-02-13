12:18 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Глава японской делегации: "Кэй Сайто утверждает, что не использовал запрещенные препараты"

16

Глава японской делегации Ясуо Сайто отметил, что, по утверждениям шорт-трекиста Кэя Сайто, он никогда не использовал запрещенных препаратов. Ранее спортсмен покинул Олимпиаду-2018 из-за проваленного допинг-теста. В его пробе был найден ацетазоламид. Вынесенная панель суда в Пхенчхане постановила, что спортсмен принимал допинг осознанно.

На Сайто наложено временное отстранение, которое распространяется на все соревнования под эгидой МОК и Международного союза конькобежцев. Спортсмен выступал за японскую команду на дистанции 5000 метров.

– Спортсмен с большим вниманием относится к запрещенным препаратам, – отметил Ясуо Сайто. – Он не имеет понятия, почему его допинг-тест оказался положительным, и не понимает, откуда все взялось.

Он был крайне удивлен, когда узнал об этом. Кэй очень расстроен и не может понять, как так произошло и что могло послужить причиной положительных допинг-тестов.

Это вещество вообще нельзя купить в Японии без рецепта. Оно не продается в розницу и, по словам спортсмена, используется в качестве диуретика. Это средство принимают при высотной болезни, глаукоме, эпилепсии, а также при апноэ во сне.

Однако Кэй также знал, что некоторые спортсмены используют его, чтобы согнать вес или скрыть факт использования стимуляторов для набора мышечной массы. Я могу подтвердить, что Кэй никогда не использовал таких стимуляторов. По его словам, он даже никогда об этом не думал. Также он не думал и том, чтобы как-то сбросить вес, используя диуретик.

Это означает, что у спортсмена не было какой-либо выгоды или мотивации принимать этот препарат. Так он утверждает. (Олимпийская информационная система)

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

16
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

sukhoy63

определился тривиальный диуретик, это ж не мельдоний. Понять , простить и отпустить....

16:26 13 февраля

Serenky25

Просто он в ресторане съел собаку, которая лизала хозяина допингера.

15:07 13 февраля

Семь ветров

Гриша может рассказать как через дырку япончика фэйсы шпиговали

13:47 13 февраля

индеец_Джо

Весёлый©, а когда иппонцы во время II Мировой создавали станции утешения из кореянок, то что у них с лицами было?

13:29 13 февраля

индеец_Джо

"Это его Русские накормили"- это основная версия? Могу предложить другую: ему ночью сделали тайную инъекцию северные корейцы, но он даже не проснулся. Цель -политическая. Сев.корейцы- очень умелы и коварны.

13:27 13 февраля

П_о_в_а_р

Всадил дюшесу стакан. За самураиф.

13:23 13 февраля

shpasic

бабушка в пирожки случайно положила, когда собирала внука на Олимпиаду.

13:17 13 февраля

Весёлый©

*сорян, с тф неудобно. Вторая попытка. Нужно понимать, что главный грех в японской культуре - потерять лицо (нарушить законы и правила), отсюда все эти кодексы самурая и пути бусидо. Они же не русские с их "культурой лжи и обмана" (Родченков) и не Му с Жу, у которых нет лиц.

13:12 13 февраля

Весёлый©

Нужно понимать, что Он же не Отсюда все эти кодексы самурая и пути бусидо.

13:09 13 февраля

СантехНИК

Глава японской делегации: "Кэй Сайто утверждает, что не использовал запрещенные препараты"...Это его Русские накормили...тем что сами не доели.

13:05 13 февраля

march1003

Интересно, получит ли японец дисквалификацию по итогам своего допинга? года на два или четыре...или опять отмажут

13:03 13 февраля

baden-baden

Гришку Родченкова спросите, он в курсе, где и когда японец жрал.

13:02 13 февраля

armeec1974

Тут ясно видна рука Москвы(и лично Путина)

12:55 13 февраля

alexvi

Или поцеловал девушку, которая до этого принимала допинг. Или взял у парня, который принимал допинг.

12:51 13 февраля

march1003

Посмеялся...

12:44 13 февраля

Tom Sawyer

Раз спортсмен утверждает - значит не принимал!

12:44 13 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!