Глава японской делегации: "Кэй Сайто утверждает, что не использовал запрещенные препараты"

Глава японской делегации Ясуо Сайто отметил, что, по утверждениям шорт-трекиста Кэя Сайто, он никогда не использовал запрещенных препаратов. Ранее спортсмен покинул Олимпиаду-2018 из-за проваленного допинг-теста. В его пробе был найден ацетазоламид. Вынесенная панель суда в Пхенчхане постановила, что спортсмен принимал допинг осознанно.
На Сайто наложено временное отстранение, которое распространяется на все соревнования под эгидой МОК и Международного союза конькобежцев. Спортсмен выступал за японскую команду на дистанции 5000 метров.
– Спортсмен с большим вниманием относится к запрещенным препаратам, – отметил Ясуо Сайто. – Он не имеет понятия, почему его допинг-тест оказался положительным, и не понимает, откуда все взялось.
Он был крайне удивлен, когда узнал об этом. Кэй очень расстроен и не может понять, как так произошло и что могло послужить причиной положительных допинг-тестов.
Это вещество вообще нельзя купить в Японии без рецепта. Оно не продается в розницу и, по словам спортсмена, используется в качестве диуретика. Это средство принимают при высотной болезни, глаукоме, эпилепсии, а также при апноэ во сне.
Однако Кэй также знал, что некоторые спортсмены используют его, чтобы согнать вес или скрыть факт использования стимуляторов для набора мышечной массы. Я могу подтвердить, что Кэй никогда не использовал таких стимуляторов. По его словам, он даже никогда об этом не думал. Также он не думал и том, чтобы как-то сбросить вес, используя диуретик.
Это означает, что у спортсмена не было какой-либо выгоды или мотивации принимать этот препарат. Так он утверждает. (Олимпийская информационная система)
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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sukhoy63
определился тривиальный диуретик, это ж не мельдоний. Понять , простить и отпустить....
16:26 13 февраля
Serenky25
Просто он в ресторане съел собаку, которая лизала хозяина допингера.
15:07 13 февраля
Семь ветров
Гриша может рассказать как через дырку япончика фэйсы шпиговали
13:47 13 февраля
индеец_Джо
Весёлый©, а когда иппонцы во время II Мировой создавали станции утешения из кореянок, то что у них с лицами было?
13:29 13 февраля
индеец_Джо
"Это его Русские накормили"- это основная версия? Могу предложить другую: ему ночью сделали тайную инъекцию северные корейцы, но он даже не проснулся. Цель -политическая. Сев.корейцы- очень умелы и коварны.
13:27 13 февраля
П_о_в_а_р
Всадил дюшесу стакан. За самураиф.
13:23 13 февраля
shpasic
бабушка в пирожки случайно положила, когда собирала внука на Олимпиаду.
13:17 13 февраля
Весёлый©
*сорян, с тф неудобно. Вторая попытка. Нужно понимать, что главный грех в японской культуре - потерять лицо (нарушить законы и правила), отсюда все эти кодексы самурая и пути бусидо. Они же не русские с их "культурой лжи и обмана" (Родченков) и не Му с Жу, у которых нет лиц.
13:12 13 февраля
Весёлый©
Нужно понимать, что Он же не Отсюда все эти кодексы самурая и пути бусидо.
13:09 13 февраля
СантехНИК
Глава японской делегации: "Кэй Сайто утверждает, что не использовал запрещенные препараты"...Это его Русские накормили...тем что сами не доели.
13:05 13 февраля
march1003
Интересно, получит ли японец дисквалификацию по итогам своего допинга? года на два или четыре...или опять отмажут
13:03 13 февраля
baden-baden
Гришку Родченкова спросите, он в курсе, где и когда японец жрал.
13:02 13 февраля
armeec1974
Тут ясно видна рука Москвы(и лично Путина)
12:55 13 февраля
alexvi
Или поцеловал девушку, которая до этого принимала допинг. Или взял у парня, который принимал допинг.
12:51 13 февраля
march1003
Посмеялся...
12:44 13 февраля
Tom Sawyer
Раз спортсмен утверждает - значит не принимал!
12:44 13 февраля