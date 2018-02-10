Бронза! Семен Елистратов завоевал первую медаль России на Олимпиаде-2018

Сегодня. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ (справа) - бронзовый призер Игр! Фото AFP

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.

Победил Лим Хе Чун из Кореи. Серебро завоевал голландец Шинки Кнегт.

Напомним, что в полуфинале 27-летний российский спортсмен показал лучшее время.

Елистратов является чемпионом Олимпийских игр 2014 года в эстафете.

Бронза Елистратова стала первой медалью для сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.

Олимпиада-2018

Шорт-трек

Мужчины

1500 метров

Финал

1. Лим Хе Чун (Корея) - 2.10,485 (олимпийский рекорд)

2. Сьенки Кнегт (Голландия) - 2.10,555

3. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.10,687

4. Самюэль Жирар (Канада) - 2.11,176

5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.11,520

6. Ицхак де Лат (Голландия) - 2.12,362

7. Тибо Фоконне (Франция) - 2.53,150

8. Хван Дэ Хон (Корея) - не финишировал

9. Шарль Амлен (Канада) - дисквалифицирован

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //

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