Бронза! Семен Елистратов завоевал первую медаль России на Олимпиаде-2018

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.
Победил Лим Хе Чун из Кореи. Серебро завоевал голландец Шинки Кнегт.
Напомним, что в полуфинале 27-летний российский спортсмен показал лучшее время.
Елистратов является чемпионом Олимпийских игр 2014 года в эстафете.
Бронза Елистратова стала первой медалью для сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.
Олимпиада-2018
Шорт-трек
Мужчины
1500 метров
Финал
1. Лим Хе Чун (Корея) - 2.10,485 (олимпийский рекорд)
2. Сьенки Кнегт (Голландия) - 2.10,555
3. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.10,687
4. Самюэль Жирар (Канада) - 2.11,176
5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.11,520
6. Ицхак де Лат (Голландия) - 2.12,362
7. Тибо Фоконне (Франция) - 2.53,150
8. Хван Дэ Хон (Корея) - не финишировал
9. Шарль Амлен (Канада) - дисквалифицирован
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
кузя23
Джон....Сильвер_Бронза в шорт-треке 30 лет назад провал??Что вы курите?
16:35 10 февраля
Джерри. Без Тома.
Что значит ура? Должен был брать золото.
16:32 10 февраля
Сталин И В 1945
Поздравление ! Держитесь раз уж приехали ! Не сдавайтесь!
16:18 10 февраля
bezik
В шорт-треке любая медаль - достижение. Всего лет 5 развивается в стране. Сколько же дураков у нас в стране. Или не у нас. О сильвере
16:08 10 февраля
Джон....Сильвер
Лет 30 назад сказали бы, что это 3-е место провал и даже бы не написали об этом, 4 года назад - сделали бы заметку о бронзовой медали, Сейчас восторженные возгласы... Интересно, пройдет еще 10 лет и бронза эта, наверное, будет сродни полету на Марс?
16:04 10 февраля
fireman32
vada....Тем более,что четвертый канадец))
15:47 10 февраля
vada
Не удивлюсь, если МОК вспомнит о Елистратове, что он был в Сочи завоевывал золото, был частью "допинг-машины" и тут украл у чистого спортсмена бронзу))) Предвижу такие заявлени, мол мы ошиблись недосмотрели и надо восстановить правду. А так Сеня молодец!!!
15:44 10 февраля
жек
Сеня, ты молодец!
15:41 10 февраля
redgy
Молодец!!!
15:41 10 февраля
wasp00000
Как же проплаченые товарищи пропустили его на соревнования?
15:40 10 февраля
Jek89
ураааа!
15:36 10 февраля