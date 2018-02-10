15:34 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Бронза! Семен Елистратов завоевал первую медаль России на Олимпиаде-2018

Сегодня. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ (справа) - бронзовый призер Игр! Фото AFP
Сегодня. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ (справа) - бронзовый призер Игр! Фото AFP
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Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.

 

Олимпиада. 10 февраля.10 февраля на Олимпиаде. Live!

Победил Лим Хе Чун из Кореи. Серебро завоевал голландец Шинки Кнегт.

Напомним, что в полуфинале 27-летний российский спортсмен показал лучшее время. 

Елистратов является чемпионом Олимпийских игр 2014 года в эстафете.

Бронза Елистратова стала первой медалью для сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.

Олимпиада-2018

Шорт-трек

Мужчины 

1500 метров

Финал

1. Лим Хе Чун (Корея) - 2.10,485 (олимпийский рекорд)

2. Сьенки Кнегт (Голландия) - 2.10,555

3. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.10,687

4. Самюэль Жирар (Канада) - 2.11,176

5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) - 2.11,520

6. Ицхак де Лат (Голландия) - 2.12,362

7. Тибо Фоконне (Франция) - 2.53,150

8. Хван Дэ Хон (Корея) - не финишировал

9. Шарль Амлен (Канада) - дисквалифицирован

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (11)
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кузя23

Джон....Сильвер_Бронза в шорт-треке 30 лет назад провал??Что вы курите?

16:35 10 февраля

Джерри. Без Тома.

Что значит ура? Должен был брать золото.

16:32 10 февраля

Сталин И В 1945

Поздравление ! Держитесь раз уж приехали ! Не сдавайтесь!

16:18 10 февраля

bezik

В шорт-треке любая медаль - достижение. Всего лет 5 развивается в стране. Сколько же дураков у нас в стране. Или не у нас. О сильвере

16:08 10 февраля

Джон....Сильвер

Лет 30 назад сказали бы, что это 3-е место провал и даже бы не написали об этом, 4 года назад - сделали бы заметку о бронзовой медали, Сейчас восторженные возгласы... Интересно, пройдет еще 10 лет и бронза эта, наверное, будет сродни полету на Марс?

16:04 10 февраля

fireman32

vada....Тем более,что четвертый канадец))

15:47 10 февраля

vada

Не удивлюсь, если МОК вспомнит о Елистратове, что он был в Сочи завоевывал золото, был частью "допинг-машины" и тут украл у чистого спортсмена бронзу))) Предвижу такие заявлени, мол мы ошиблись недосмотрели и надо восстановить правду. А так Сеня молодец!!!

15:44 10 февраля

жек

Сеня, ты молодец!

15:41 10 февраля

redgy

Молодец!!!

15:41 10 февраля

wasp00000

Как же проплаченые товарищи пропустили его на соревнования?

15:40 10 февраля

Jek89

ураааа!

15:36 10 февраля

Олимпиада Live!
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