20:36 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Андрей Богданов: "На Олимпиаде без флага чувствовали себя бедными родственниками"

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Российский саночник Андрей Богданов отметил, что не почувствовал праздника на Олимпиаде-2018 из-за нейтрального статуса. Спортсмен выступал в соревнованиях двоек вместе с Андреем Медведевым. Россияне завершили выступления на 16-м месте.

- Стала ли для нас Олимпиада спортивным праздником? - приводит ТАСС слова Богданова. - Если бы мы выступали здесь под флагом своей страны, то было бы другое настроение, а так немного чувствовали себя, как говорится, бедными родственниками. Куртки белые непонятные, комбинезоны, как на тренировке. Нет у нас здесь самого главного - надписи и герба своей страны.

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vit316

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