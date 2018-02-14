Андрей Богданов: "На Олимпиаде без флага чувствовали себя бедными родственниками"

Российский саночник Андрей Богданов отметил, что не почувствовал праздника на Олимпиаде-2018 из-за нейтрального статуса. Спортсмен выступал в соревнованиях двоек вместе с Андреем Медведевым. Россияне завершили выступления на 16-м месте.

- Стала ли для нас Олимпиада спортивным праздником? - приводит ТАСС слова Богданова. - Если бы мы выступали здесь под флагом своей страны, то было бы другое настроение, а так немного чувствовали себя, как говорится, бедными родственниками. Куртки белые непонятные, комбинезоны, как на тренировке. Нет у нас здесь самого главного - надписи и герба своей страны.

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018