Сергей Андронов: "Девиз "Россия в моем сердце" действительно в наших сердцах"

Нападающий сборной России Сергей Андронов отметил хорошую атмосферу в команде в преддверии Олимпиады-2018. Сегодня в выставочном матче россияне взяли верх над "Спартаком" (2:1 ОТ).

– Еще много времени подготовиться, – цитирует официальный сайт ФХР Андронова. – Есть вещи, над которыми надо работать, так что все позитивно, на самом деле. В раздевалке хорошая атмосфера, коллектив потрясающий, все ребята понимают задачи, что они должны делать для этой команды, чтобы она выигрывала. Девиз "Россия в моем сердце" действительно живет в наших сердцах.

Трансляция матча Россия – "Спартак"