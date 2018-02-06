Семен Павличенко: "С Демченко все равно на связи!"

Российский саночник Семен Павличенко сказал, что тренер Альберт Демченко, несмотря на недопуск в Пхенчхан, находится на связи с командой. По словам спортсмена, специалист помогает советами в подготовке к стартам.

– Мы все равно на связи с Альбертом. Чувствуем поддержку, видео смотрим вместе, – сказал Павличенко. – Он нам подсказывает, что делать, как и куда зарулить, где подправить, где газку поднажать! Готовимся к стартам! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.