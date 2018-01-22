Владимир Григорьев - об остранении Ана: "Витя добивался побед только за счет своей силы"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете шорт-трекист Владимир Григорьев считает, что в этом виде спорта никто не пытается улучшить результаты, используя запрещенные препараты. Спортсмен признался, что не понимает информацию о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана до выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

- Шорт-трек – самый "чистый" вид спорта, никто никогда у нас не пытался улучшить результат при помощи каких-то запрещенных препаратов, - цитирует "Р-Спорт" Григорьева. - Витя добивался своих побед только за счет своей силы. Я в недоумении от этих новостей.

Для меня вообще непонятны такие известия, тем более в контексте допинга. С того момента, как я начал свою карьеру, у меня не было никаких нареканий по поводу соблюдений антидопинговых правил. Мы сдавали все допинг-тесты, и все они были чистыми.

Отметим, что Григорьев, помимо золота в эстафете вместе с Семеном Елистратовым и Русланом Захаровым, на Играх в Сочи завоевал серебро на индивидуальной дистанции 1000 метров.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018