Семен Павличенко: "Надпись про национальную принадлежность на рюкзаке - моя позиция"

Российский саночник Семен Павличенко прокомментировал оформление своего рюкзака, с которым он направился на Олимпиаду в Пхенчхан.
Саночникам выдали рюкзаки, на которых надпись "Russia" была заклеена скотчем (вероятно, экипировщик не успел выпустить партию, соответствующую правилам МОК для олимпийских спортсменов из России). Чемпион мира ручкой прямо на этом скотче написал: "Статус олимпийский атлет из России не меняет национальной принадлежности".
- Это моя позиция, которую разделяют более или менее все, - заявил Павличенко. - Я решил высказать ее таким вот способом. Как отреагирует МОК? Будем разбираться на месте. Если скажут, что это запрещено – придется убрать. Но вроде бы я ничего не нарушаю. (Владимир ИВАНОВ)
spetrov
rusfed 2.0 и Beard опять какой-то бред несут? Ничего удивительного. Можно было бы напомнить про национальный состав России, где живут в том числе и русские корейцы, или корейцы с российским гражданством, да в данном случае только время тратить. Как об стенку горох. К тому же к теме новости никоим образом не относится.
22:28
Спартач и че?
))) молодцы че. стерли коммент без мата и оскорблений . как поливать овном спартак так нет редактуры ,как правду о спорте так подтираем.не нравится правда да?
22:06
rusfed 2.0
Beard гражданство не меняет национальной принадлежности.Кореец Ан и америкос Уайлд. 21:42 ____________ Только в помешанной на своей богоизбранности России этническое происхождение имеет такое огромное значение. Коллега-бразильянка однажды этому удивлялась: она говорила, что любой, кто имеет бразильское гражданство (китаец или индус, напрмер) становится бразильцем - как для самих бразильцев, так и для самого новоиспеченного бразильца. То же самое - в любой другой цивилизованной стране
21:51
kirsann
Красавчик! только надо было печатными буквами..
21:43
Arkadiy1976
Почему про национальную принадлежность написал, а про половую забыл ? А то всем непонятно, кто он.
21:42
Beard
гражданство не меняет национальной принадлежности.Кореец Ан и америкос Уайлд.
21:42
Kdemon
Уже отрекся, причем сам, еще сними как на слово Россия плюешь....
21:34