19:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Смотрите, как саночник Павличенко заклеил слово "Россия"

Семен ПАВЛИЧЕНКО и его сумка. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Семен ПАВЛИЧЕНКО и его сумка. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Сегодня саночник Семен Павличенко отправился в Пхенчхан для подготовки к Олимпиаде-2018.

На одной из сумок 26-летнего россиянина наклеена надпись - "Статус "Олимпийский спортсмен из России" не меняет национальной принадлежности!"

Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

С помощью белого пластыря, на котором появился такой текст, атлет заклеил слово RUSSIA (Россия).

Напомним, что по решению исполкома МОК об отстранении ОКР российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Семен Павличенко: "Надпись про национальную принадлежность на рюкзаке - моя позиция" 

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КОММЕНТАРИИ (16)
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coxo

детский сад- ясельная группа по уровню развития ручками прикрыл лицо-я спрятался

21:57

SP2

Бессмыслица какая-то ... очередная...написано же - атлет из России. И что он заклеил? Слово Россия словом Россия?

21:48

OuksNeizbezhen

МОК - скотоложцы. В смысле, что МОК показательно поимел наше стадо.

21:46

mayornataly

Какой позор... В своей стране заклеивать её название, как трусливый шакал...

21:38

Kdemon

О уже банят за правду....

21:30

rusfed 2.0

Молодец. Удачи на Играх

21:17

top220

Да уж, грустно всё это,господа.....

21:13

dv2205

купите ему другую сумку а так удачи ему

21:11

NE KACAP

kloun

21:09

Александр Тильзитский

Россиянам необходимо вычеркнуть- фамилию Павличенко из списка граждан России, не гражданин России Павличенко, а предатель из России Павличенко, суть то национальной принадлежности не меняется, да Семен?.Обложку на паспорте заклеить белым скотчем

21:02

Lars Berger

Золотые деньки для журналистов: какую бы глупость кто-бы не сделал - есть статья или заметка!)

20:23

kaduly

Позорище

20:14

spetrov

...По мне так не позорились бы еще больше, пытаясь таким образом "переделать" унизительно заклеенное название страны. Можно было просто сумку другую купить.

20:01

spetrov

rocky1945 +1

19:45

nailsh78

А вот красный флаг над рейхстагом много чего поменял. За 30 лет после переворота общество форматят с сумасшедшей скоростью. И в школах не учат и сами ничего понять не хотят.

19:44

rocky1945

Чем больше Вы об этом говорите - тем чаще мы об этом думаем......

19:38