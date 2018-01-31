Смотрите, как саночник Павличенко заклеил слово "Россия"

Семен ПАВЛИЧЕНКО и его сумка. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Сегодня саночник Семен Павличенко отправился в Пхенчхан для подготовки к Олимпиаде-2018.

На одной из сумок 26-летнего россиянина наклеена надпись - "Статус "Олимпийский спортсмен из России" не меняет национальной принадлежности!"

Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

С помощью белого пластыря, на котором появился такой текст, атлет заклеил слово RUSSIA (Россия).

Напомним, что по решению исполкома МОК об отстранении ОКР российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Семен Павличенко: "Надпись про национальную принадлежность на рюкзаке - моя позиция"