Россиянин будет судить соревнования по фристайлу на Олимпиаде-2018

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что российский арбитр Петр Князев будет работать на Олимпиаде-2018 в дисциплинах акробатика и могул. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

- Нам удалось отстоять судью на Олимпийские игры-2018 в Корее – мы уже знаем, что в дисциплинах могул и акробатика будет наш судья Петр Князев, - приводит "Р-Спорт" слова Курашова. - К сожалению, у нас нет судей, которых мы могли бы лоббировать на Игры в 2018 году в слоупстайле и хаф-пайпе, потому что они еще не обладают соответствующим уровнем подготовки и лицензией. Тем не менее мы будем продолжать работу, чтобы нам на следующие Олимпийские игры к 2022 году таких судей подготовить.