Павел Колобков: "Мы уверены в чистоте Легкова и Белова"

Министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя решение МОК о пожизненном отстранении лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпиад и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи, заявил о необходимости изучения мотивировочной части. Глава спортивного ведомства отметил, что дисквалифицированные спортсмены долгие годы проверялись антидопинговыми организациями, при этом показывая высокие результаты.

– Пока поступило только решение, пока нет обосновывающей части этого решения, – сказал Колобков в эфире программы "Все на "Матч". – Конечно, это плохая новость. Легков и Белов уже давно выступают, много лет показывали выдающиеся результаты на чемпионатах мира. Они многократно были проверены антидопинговыми организациями.

Конечно, будем помогать нашим спортсменам в этой непростой, тяжелой ситуации. Мы будем защизать их, будем помогать федерации (Федерации лыжных гонок России. – Прим. "СЭ"). В первую очередь нам надо ознакомиться с обосновывающими выводами этого решения.

Не имеет значения, сколько это (апелляция на решение дисциплинарной комиссии МОК. - Прим. "СЭ") будет стоить. Надо ознакомиться с обоснованием этого решения, понять, какими критериями они пользовались и почему было принято такое решение. Безусловно, мы поддержим наших ребят и федерацию. В чистоте наших ребят мы уверены. Они многократно доказывали это своими выступлениями и на Олимпиаде, и до этого.

Кстати, они готовились к Олимпийским играм за границей в течение 3-4 месяцев. За два года они были проверены антидопинговыми организациями 19 раз. Мы окажем ребятам всю необходимую поддержку.

Ситуация и для нас, и для ребят, и для федерации тяжелая.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.