19:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Павел Колобков: "Мы уверены в чистоте Легкова и Белова"

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Министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя решение МОК о пожизненном отстранении лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпиад и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи, заявил о необходимости изучения мотивировочной части. Глава спортивного ведомства отметил, что дисквалифицированные спортсмены долгие годы проверялись антидопинговыми организациями, при этом показывая высокие результаты.

 
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– Пока поступило только решение, пока нет обосновывающей части этого решения, – сказал Колобков в эфире программы "Все на "Матч". – Конечно, это плохая новость. Легков и Белов уже давно выступают, много лет показывали выдающиеся результаты на чемпионатах мира. Они многократно были проверены антидопинговыми организациями.

Конечно, будем помогать нашим спортсменам в этой непростой, тяжелой ситуации. Мы будем защизать их, будем помогать федерации (Федерации лыжных гонок России. – Прим. "СЭ"). В первую очередь нам надо ознакомиться с обосновывающими выводами этого решения.

Не имеет значения, сколько это (апелляция на решение дисциплинарной комиссии МОК. - Прим. "СЭ") будет стоить. Надо ознакомиться с обоснованием этого решения, понять, какими критериями они пользовались и почему было принято такое решение. Безусловно, мы поддержим наших ребят и федерацию. В чистоте наших ребят мы уверены. Они многократно доказывали это своими выступлениями и на Олимпиаде, и до этого.

Кстати, они готовились к Олимпийским играм за границей в течение 3-4 месяцев. За два года они были проверены антидопинговыми организациями 19 раз. Мы окажем ребятам всю необходимую поддержку.

Ситуация и для нас, и для ребят, и для федерации тяжелая.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

Колобок, твоя тема это формула и твой любовник максик, а туда, где ты ни хрена ничего не знаешь и не понимаешь лучше не лезь)

19:54

КолобокКолобков

Ну что же за бред???? Они виновны,но они как-бы невиновны??? Бараны!!!!!!!!!! Денег вбухали и распилили на этой олимпиаде триллионы. У людей отобрали земли в этой проклятом Сочи. И ради чего? Чтобы за счёт допинга типа "блеснуть" ??? Думали, что это никогда не раскроется??? Кретины! Хоть одно золото сочи было добыто нашими без допинга???

19:48

titan2313

Всех чиновников от спорта надо гнать поганой метлой!!! Они могут только сказки рассказывать, на дела у них нет времени!!!

19:41