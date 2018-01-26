"Мы не комментируем отдельные случаи". МОК ответил Ану

Международный олимпийский комитет (МОК) не может комментировать отдельные случаи недопуска спортсменов, в том числе – российких. Такой ответ последовал на письмо шорт-трекиста Виктора Ана президенту организации Томасу Баху.

– Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, – цитирует РИА "Новости" пресс-службу МОК. – В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению.

Напомним, МОК не допустил до Олимпийских игр в Пхенчхане ведущих российских спортсменов, включая Ана. В заявку команды в итоге вошли 169 человек.

"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".

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Соцсети отреагировали на письмо Виктора Ана в МОК