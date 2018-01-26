19:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

"Мы не комментируем отдельные случаи". МОК ответил Ану

Виктор АН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Виктор АН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
17

Международный олимпийский комитет (МОК) не может комментировать отдельные случаи недопуска спортсменов, в том числе – российких. Такой ответ последовал на письмо шорт-трекиста Виктора Ана президенту организации Томасу Баху.

– Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, – цитирует РИА "Новости" пресс-службу МОК. – В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению.

Напомним, МОК не допустил до Олимпийских игр в Пхенчхане ведущих российских спортсменов, включая Ана. В заявку команды в итоге вошли 169 человек.

"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".
Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК //
Виктор Ан объяснил, почему написал письмо в МОК. На русском //
Соцсети отреагировали на письмо Виктора Ана в МОК

 

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180126/1131646364.html

17
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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PitersS

Были времена, когда и в России сажали и казнили ни за что и ничего не объясняя. Мы в этом, вроде как не каемся-за это нам и аукается. С другой стороны и остальной мир, как-то, не сильно взволнован нарушениями принципов демократии и либерализма. Понятно, что любой непредвзятый суд такие решения признает неправовыми, но, кому потом будет это важно? Хотя, я на 60% верю многому из того, что приписывают России и нашим спортсменам, но и принципы презумпции, вроде, никто не отменял. Федерации и МОК являются общественными организациями и там все должно решаться голосованием и общественным мнением-они проводят соревнования от своего имени и имеют право приглашать на них спортсменов по своим правилам-ведь, так и говорится-приглашают или нет. Это, как я не приглашу к себе кого-то на юбилей, например, и кто с этим может судиться? Часто человека, который скомпрометировал себя недостойным поведением и не приглашают, и без объяснений. Мы скомпрометировали себя сами нашим обилием допингеров, и, даже, Родченков-это наш грех и мы за него в ответе...

21:21

mikeV

Можно как угодно относиться к чиновникам и т.п., но такой ответ 6-кратному олимпийскому чемпиону от МОК - это верх хамства и цинизма.

21:12

spetrov

Может быть "свободные независимые" западные СМИ прокомментируют этот беспредел? ----- Ага, щаз. Свобода слова же. Хотят - пишут, не хотят - не пишут.

21:00

Антимайдан

Не хотят комментировать отдельные случаи - пусть прокомментируют всю систему дисквалификации ведущих российских спортсменов без объяснения причин, без предъявления обвинений - только на основании российского гражданства. "Свободное независимое" западное "правосудие". Может быть "свободные независимые" западные СМИ прокомментируют этот беспредел?

20:32

ramires92

Что и следовало ожидать,потому что комментировать еще нечего,пока ничего не придумали.МОК правила придумывают по ходу игры,теперь оказалось,что тренеры-иностранцы из Сочи,работавшие со сб.России спокойно допускаются на ОИ.Вывод: значит только россияне могут быть допингерами. МОК четко выполняет политический заказ,Бах-лучше добровольно в отставку

20:23

grad45

alexway.67_ полностью поддерживаю...

20:22

spetrov

Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать... ----- А как же права самого Ана? Лицемеры.

20:21

grad45

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср__________ Ты вроде пишешь по-русски, а в голове полная американщина…

20:21

Запрост

Допущенным надо одевать тельняшки! НАС МАЛО, НО.... Быть злее, а выигранные медали вешать на шею вручающим и будь что будет.

20:14

AndreyIvanovich

Все решают деньги и кто их больше дает, тот и медали из более ценного металла получает. МОК-это рынок, на котором ужасная конкуренция за места и "точки" влияния", некоторым выгодно избавиться от конкурента на этом рынке и забрать его львиную долю себе. Ничего личного-только бизнес

20:10

Массарагж

alexway.67 Согласен на 100%. Именно так и нужно было бы поступить. А то со всех утюгов кричим о сверхдержаве, а сами - без чести и достоинства!

19:44

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

КРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААсавы!!!!!!! поставили зарвавшегося чемпиона на место!!!!! ВСЁ РАНЕЕ было объявлено и разъяснено!!!! И нечего писаниной было заниматься...

19:42

Alexa1977

Ну чмок это отдельный случай.

19:33

За Россию без допинга!

alexway.67, ну вот что ты не понимаешь. Ты хочешь - ты и бойкотируй

19:23

alexway.67

Я не понимаю, когда говорят, что мы не можем бойкотировать игры, потому что нас могут отлучить от олимпиады еще на 8 лет. Да и пожалуйста. Есть ЧМ, ЧЕ, Кубки мира, проводимые федерациями, а не МОК. Есть куча коммерческих стартов, где можно соревноваться и зарабатывать. А задачей наших чиновников должна стать дискредитация самого понятия олимпийское движение, банкротство МОК и создание альтернативных соревнований. Таков должен быть ответ

19:21

Rexik

"Нам нечего сказать, поэтому ничего говорить не будем". Не может же Бах сознаться, что ему приказали так поступить.

19:13

KuziakaPm

Зажрались.

19:09