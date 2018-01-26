"Мы не комментируем отдельные случаи". МОК ответил Ану

Международный олимпийский комитет (МОК) не может комментировать отдельные случаи недопуска спортсменов, в том числе – российких. Такой ответ последовал на письмо шорт-трекиста Виктора Ана президенту организации Томасу Баху.
– Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, – цитирует РИА "Новости" пресс-службу МОК. – В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению.
Напомним, МОК не допустил до Олимпийских игр в Пхенчхане ведущих российских спортсменов, включая Ана. В заявку команды в итоге вошли 169 человек.
"Ни разу не дал повода усомниться в чистоте моих титулов".
Виктор Ан написал письмо Баху. И ждет объяснений МОК //
Виктор Ан объяснил, почему написал письмо в МОК. На русском //
Соцсети отреагировали на письмо Виктора Ана в МОК
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https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180126/1131646364.html
PitersS
Были времена, когда и в России сажали и казнили ни за что и ничего не объясняя. Мы в этом, вроде как не каемся-за это нам и аукается. С другой стороны и остальной мир, как-то, не сильно взволнован нарушениями принципов демократии и либерализма. Понятно, что любой непредвзятый суд такие решения признает неправовыми, но, кому потом будет это важно? Хотя, я на 60% верю многому из того, что приписывают России и нашим спортсменам, но и принципы презумпции, вроде, никто не отменял. Федерации и МОК являются общественными организациями и там все должно решаться голосованием и общественным мнением-они проводят соревнования от своего имени и имеют право приглашать на них спортсменов по своим правилам-ведь, так и говорится-приглашают или нет. Это, как я не приглашу к себе кого-то на юбилей, например, и кто с этим может судиться? Часто человека, который скомпрометировал себя недостойным поведением и не приглашают, и без объяснений. Мы скомпрометировали себя сами нашим обилием допингеров, и, даже, Родченков-это наш грех и мы за него в ответе...
21:21
mikeV
Можно как угодно относиться к чиновникам и т.п., но такой ответ 6-кратному олимпийскому чемпиону от МОК - это верх хамства и цинизма.
21:12
spetrov
Может быть "свободные независимые" западные СМИ прокомментируют этот беспредел? ----- Ага, щаз. Свобода слова же. Хотят - пишут, не хотят - не пишут.
21:00
Антимайдан
Не хотят комментировать отдельные случаи - пусть прокомментируют всю систему дисквалификации ведущих российских спортсменов без объяснения причин, без предъявления обвинений - только на основании российского гражданства. "Свободное независимое" западное "правосудие". Может быть "свободные независимые" западные СМИ прокомментируют этот беспредел?
20:32
ramires92
Что и следовало ожидать,потому что комментировать еще нечего,пока ничего не придумали.МОК правила придумывают по ходу игры,теперь оказалось,что тренеры-иностранцы из Сочи,работавшие со сб.России спокойно допускаются на ОИ.Вывод: значит только россияне могут быть допингерами. МОК четко выполняет политический заказ,Бах-лучше добровольно в отставку
20:23
grad45
alexway.67_ полностью поддерживаю...
20:22
spetrov
Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать... ----- А как же права самого Ана? Лицемеры.
20:21
grad45
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср__________ Ты вроде пишешь по-русски, а в голове полная американщина…
20:21
Запрост
Допущенным надо одевать тельняшки! НАС МАЛО, НО.... Быть злее, а выигранные медали вешать на шею вручающим и будь что будет.
20:14
AndreyIvanovich
Все решают деньги и кто их больше дает, тот и медали из более ценного металла получает. МОК-это рынок, на котором ужасная конкуренция за места и "точки" влияния", некоторым выгодно избавиться от конкурента на этом рынке и забрать его львиную долю себе. Ничего личного-только бизнес
20:10
Массарагж
alexway.67 Согласен на 100%. Именно так и нужно было бы поступить. А то со всех утюгов кричим о сверхдержаве, а сами - без чести и достоинства!
19:44
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
КРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААсавы!!!!!!! поставили зарвавшегося чемпиона на место!!!!! ВСЁ РАНЕЕ было объявлено и разъяснено!!!! И нечего писаниной было заниматься...
19:42
Alexa1977
Ну чмок это отдельный случай.
19:33
За Россию без допинга!
alexway.67, ну вот что ты не понимаешь. Ты хочешь - ты и бойкотируй
19:23
alexway.67
Я не понимаю, когда говорят, что мы не можем бойкотировать игры, потому что нас могут отлучить от олимпиады еще на 8 лет. Да и пожалуйста. Есть ЧМ, ЧЕ, Кубки мира, проводимые федерациями, а не МОК. Есть куча коммерческих стартов, где можно соревноваться и зарабатывать. А задачей наших чиновников должна стать дискредитация самого понятия олимпийское движение, банкротство МОК и создание альтернативных соревнований. Таков должен быть ответ
19:21
Rexik
"Нам нечего сказать, поэтому ничего говорить не будем". Не может же Бах сознаться, что ему приказали так поступить.
19:13
KuziakaPm
Зажрались.
19:09