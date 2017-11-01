МОК пожизненно отстранил Легкова и Белова от Олимпиад

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов по решению МОК пожизненно лишены права выступать на Олимпиадах, сообщает на своем сайте адвокат Кристоф Вишеманн, представляющий интересы спортсменов. Ранее юрист отметил, что его клиенты оспорят решение Международного олимпийского комитета в CAS, подав апелляцию не позднее 2 ноября.

- Комисси МОК во главе с Денисом Освальдом по итогам слушаний, прошедших в понедельник, 30 октября, признала виновными двух российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова - в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Их результаты должны быть аннулированы, в дальнейшем им запрещено выступать на Олимпиадах. Это решение не распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.