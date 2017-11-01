МОК пожизненно отстранил Легкова и Белова от Олимпиад

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов по решению МОК пожизненно лишены права выступать на Олимпиадах, сообщает на своем сайте адвокат Кристоф Вишеманн, представляющий интересы спортсменов. Ранее юрист отметил, что его клиенты оспорят решение Международного олимпийского комитета в CAS, подав апелляцию не позднее 2 ноября.
- Комисси МОК во главе с Денисом Освальдом по итогам слушаний, прошедших в понедельник, 30 октября, признала виновными двух российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова - в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Их результаты должны быть аннулированы, в дальнейшем им запрещено выступать на Олимпиадах. Это решение не распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.
vit 72
Патриоты, научитесь не делить людей на наших, и не наших. И сразу всё встанет на свои места.
20:17
fullerist
Надо Макларена, Освальда и прочих скотов от спорта, от жизни отстранить.
20:15
Sinaron
Бней Иегуда Ксеноновый дутыш дождался своей очереди.) Ждём новых разоблачений!) Про заговор - не надо нытья, поцреоты, Терезу за безобидную ошибку мимо Олимпиады прокатили.) 20:07 /////////// Чмока, ты кастрюлеголовый идиот. С полным отсутствием мозга.
20:14
Бней Иегуда
Ксеноновый дутыш дождался своей очереди.) Ждём новых разоблачений!) Про заговор - не надо нытья, поцреоты, Терезу за безобидную ошибку мимо Олимпиады прокатили.)
20:07
kukuruka
По остальным - фиг знает, но то, что Кошка не показал ничего после 14 - факт. Упорно ходили разговорчики про инертный газ. Вообщем печаль все это..
20:00
Крым наш!
морпех, не обращай внимание на опорофиненых
19:53
Островзаячий
Видел мобайл актор в спорт-баре. На стойке, пьяный в дым орёт : мошенники горят в олимпийском аду. И угощяет всех подряд мельдонием.
19:43
agavr
Бесы !!!!!! Пошли в жопуууууууу! Достали!!!!!!!
19:42
PvsZ
Кошмар, какой бред... непонятная формулировка "нарушение правил" без конкретного обвинения в употреблении конкретного препарата, вердикт непонятной чрезвычайной комиссии, запрет на ОИ, но притом нет запрета на ЧМ. Чем-то напоминает 30-е годы в СССР - обвинения по доносу, громкие процессы и разоблачения, расстрелы без суда и следствия по решению "тройки", понижение в правах из-за непролетарского происхождения, принудительная высылка по подозрению как неблагонадёжного. Скоро ВАДА обзаведётся чёрными воронками и начнёт строить ГУЛАГ, а в биатлоне сделают расстрельный полигон вместо мишеней.
19:29
whistler2012
Этим решением МОК нарушил основной принцип законности - презумпцию невиновности. В отсутствие доказательств вины наших спортсменов МОК их считает виновными, т.е. МОК поставила себя вне закона.
19:26
Serenky25
Решение принимали шкуры находящиеся на прикорме у пиндосов. Это ясно. Варианов два. Проглотить или не ехать на Олимпиаду все составом и не ждать отстранения. А к этому все и подводят.
19:24
морпех
Slim Taller Закономерный итог.Мошенникам нечего делать на Олимпиаде. 19:10//////А что - доказано,что не было вскрытия проб?И проба а и б дали положительные рез - ты?(если первое не так ,то и второе уже не имеет значения...)
19:17
Slim Taller
Закономерный итог.Мошенникам нечего делать на Олимпиаде.
19:10
Gost
Твари этот МОК....
19:03