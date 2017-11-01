Легков и Белов оспорят дисквалификацию в CAS не позднее 2 ноября

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов оспорят в CAS решение об их отстранении от участия в Олимпиадах, сообщается на сайте адвокатской конторы, представляющей интересы спортсменов. Ранее в среду, 1 ноября, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил и решила, не только не допустить их на соревнования в Пхенчхане, но и аннулировать их результаты с Олимпиады 2014 года в Сочи.

На зимних Играх в России Легков завоевал золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете 4х10 км.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.

Легков и Белов признаны виновными и не смогут выступить на Олимпиаде-2018