МОК по ошибке пригласил Чудинова на Олимпиаду в качестве тренера

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ошибкой приглашение российского скелетониста Сергея Чудинова в качестве тренера. Как сообщает AP, приглашение будет отозвано.
Отметим, ранее МОК пожизненно отстранил Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних для России Игр-2014.
Апелляция Чудинова была рассмотрена в CAS 23 января. Вердикты лозаннского арбитража по 39 рассмотренным делам россиян начнут оглашать в ближайшее время.
Раздвоение Чудинова. МОК допустил до Игр дисквалифицированного скелетониста
Снежик
Я склонен предположить, что ошибки не было. "Ошибка" была сделана намеренно, чтобы потом ее выяснить в самой Корее и показательно выгнать. Но сорвалось. Но сколько еще провокаций ждет россиян?
13:22
BATAMAN
Ну как тут не вспомнить слова Сергея Лаврова...
13:17
Паласиос
клоуны
13:11