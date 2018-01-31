12:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК по ошибке пригласил Чудинова на Олимпиаду в качестве тренера

Сергей ЧУДИНОВ: все-таки мимо Олимпиады. Фото AFP
Сергей ЧУДИНОВ: все-таки мимо Олимпиады. Фото AFP
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ошибкой приглашение российского скелетониста Сергея Чудинова в качестве тренера. Как сообщает AP, приглашение будет отозвано.

Отметим, ранее МОК пожизненно отстранил Сергея Чудинова от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, а его результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Такое же наказание было вынесено еще 42 участникам домашних для России Игр-2014.

Апелляция Чудинова была рассмотрена в CAS 23 января. Вердикты лозаннского арбитража по 39 рассмотренным делам россиян начнут оглашать в ближайшее время.

Раздвоение Чудинова. МОК допустил до Игр дисквалифицированного скелетониста

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Снежик

Я склонен предположить, что ошибки не было. "Ошибка" была сделана намеренно, чтобы потом ее выяснить в самой Корее и показательно выгнать. Но сорвалось. Но сколько еще провокаций ждет россиян?

13:22

BATAMAN

Ну как тут не вспомнить слова Сергея Лаврова...

13:17

Паласиос

клоуны

13:11