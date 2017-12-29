МОК одобрил форму российских саночников для Олимпийских игр-2018

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму российских спортсменов для выступлений на Играх-2018 в Пхенчхане. Экипировка будет бордового цвета.

- Что касается боевой экипировки, то она с МОК согласована, - цитирует "Р-Спорт" Гарт. - Это будет экипировка бордового цвета с небольшой надписью на рукаве "Олимпийский атлет из России". Мы все сделали, как они сказали.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне, допущенные к соревнованиям, будут выступать под аббревиатурой OAR (олимпийский спортсмен из России).