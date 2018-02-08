Татьяна Иванова: "Вне зависимости от решения CAS буду готовиться к Олимпиаде-2022"

Российская саночница Татьяна Иванова, ожидающая вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры-2018, написала в Инстаграме, что продолжает тренироваться. Спортсменка отметила, что сутки до объявления решения суда станут для нее самыми долгими в жизни.

- Сегодня у нас прошли слушания в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), на которых мы присутствовали лично, и теперь в течение суток ждем ответ - выступим ли мы на Олимпиаде-2018 или нет, - написала Иванова. - Большое количество людей, моих близких, родных, болельщиков, писали мне слова поддержки. Я сделала все, что было в моих силах, и я готова к своей третьей Олимпиаде!

Впереди - самые долгие и волнительные 24 часа в моей жизни, когда будет вынесен вердикт... Не зная решения, я продолжаю тренироваться, и несмотря ни на что, вне зависимости от решения CAS, я буду продолжать готовиться, в том числе, к Олимпийским играм-2022! Но по-прежнему надеюсь на справедливость, что меня включат в число участников Игр-2018, и я выйду на трассу в ближайшие дни!

Напомним, вердикт CAS по апелляции 47 россиян, в число которых входит Иванова, будет объявлен 9 февраля в 5.00 по московскому времени. Церемония открытия Игр состоится в тот же день и начнется в 14.00 по московскому времени. Соревнования продлятся до 25 февраля.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ТАТЬЯНА ИВАНОВА (@tattiivanova) Фев 8, 2018 в 2:36 PST

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