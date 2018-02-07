Сергей Чудинов: "Демченко дистанционно помогает саночникам"

Руководитель тренерского штаба сборной России на Олимпиаде-2018 Сергей Чудинов рассказал о том, что главный тренер комады Альберт Демченко постоянно находится на связи и дистанционно корректирует действия спортсменов. Напомним, Демченко не был приглашен МОК на Игры.

- Альберт Демченко обладает очень большим опытом, и его работу я заменить совершенно не смогу, - цитирует "Р-Спорт" Чудинова. - Потому что у меня спектр деятельности и ответственности немного другой. В каких-то других организационных делах я тоже принимаю участие и буду стараться все сделать, насколько смогу. Но он постоянно находится с нами на связи и помогает во всем тренировочном процессе, внося необходимые коррективы.