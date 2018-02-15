Сборная Германии выиграла командный турнир саночников, Россия - седьмая

Сборная Германии завоевала золото в командных состязаниях саночников на Олимпиаде в Пхенчхане. Команду представляли Натали Гайзенбергер, Иоханнес Людвиг и дуэт Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Для Гайзенбергер это четвертое золото Игр. Ранее она выиграла состязания одиночек в Пхенчхане, а четыре года назад также победила в одиночных и командных состязаниях. Вендль и Арльт тоже были в команде, завоевавшей золото четыре года назад, а также выиграли соревнования в двойках и в 2014, и в 2018 году. Для Людвига это первое олимпийское золото - в соревнованиях одиночек в Пхенчхане он стал бронзовым призером.

Российская команда, за которую выступали Екатерина Батурина, Роман Репилов и дуэт Александр Денисьев и Владислав Антонов, показала седьмой результат.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Командные соревнования

1. Германия (Натали Гайзенбергер, Иоханнес Людвиг, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт) - 2.24,517

2. Канада (Алекс Гоу, Сэмьюэл Эдни, Тристан Уокер/Джастин Снит) - 2.24,872

3. Австрия (Маделин Эгле, Давид Гляйршер, Петер Пенц/Георг Фишлер) - 2.24,988...

7. РОССИЯ (Екатерина БАТУРИНА, Роман РЕПИЛОВ, Александр ДЕНИСЬЕВ/Владислав АНТОНОВ) - 2.25,349

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018