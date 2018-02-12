Саночники Антонов и Денисьев ставят задачу завоевать медали на Олимпиаде

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов, выступающие в двойках, на Олимпийских играх ставят перед собой задачу попасть в число призеров. Соревнования в двухместных санях пройдут 14 февраля.

– Задачи мы перед собой ставим самые высокие. Нас интересует только медаль, будем на нее настраиваться, – цитирует ТАСС Антонова. – Трассу, в принципе, мы всю изучили, сейчас отрабатываем и закрепляем некоторые технические моменты, думаем, как пройти ставший знаменитым здесь девятый вираж, на котором столько народу ошибки сделало. В целом все складывается неплохо. Что-то у нас получается, а что-то нет. Но у нас есть в запасе еще один тренировочный день.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018