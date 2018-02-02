Роман Репилов: "Все время думаю о золоте Олимпиады"

Российский саночник Роман Репилов отметил, что постоянно думает о золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане. По его словам, главное при этом – не перегореть и выступать спокойно.

- Бронза – не золото, и даже не серебро. Это медаль минимального достоинства, - цитирует Репилова пресс-служба Олимпийского комитета России. - Впрочем, сейчас все мысли о других медалях – олимпийских. Я все время о нем (золоте Олимпиады) думаю. Главное – не перегореть. Не рваться вперед, сломя голову, а спокойно проехать все четыре олимпийских заезда – и медаль будет.

Игры предстоят очень тяжелые для нашей страны, и хотелось бы порадовать людей, которые будут за нас переживать.