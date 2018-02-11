16:33 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Гляйршер - олимпийский чемпион Пхенчхана, Репилов и Лох - без медали

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Австриец Давид Гляйршер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в состязаниях одиночек. Серебро завоевал Крис Маздзер из США, а бронзу - Йоханнес Людвиг из Германии. Россиянин Роман Репилов после двух попыток шел вторым, но неудачно исполнил третью и в итоге стал восьмым. Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох провалил финальную, четвертую попытку и показал лишь пятый результат, хотя перед заключительным заездом занимал первое место.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Одиночка

Итог

1. Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702 (47,652 + 47,835 + 47,584 + 47,631)

2. Крис Маздзер (США) - 3,10,728 (47,800 + 47,717 + 47,534 + 47,677)

3. Иоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932 (47,764 + 47,940 + 47,686 + 47,542)...

8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 3.11,108 (47,776 + 47,740 + 47,948 + 47,644)...

13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 3.11,608 (48,035 + 47,936 + 47,755 + 47,882)

14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) -  3.11,859 (48,337 + 47,923 + 47,716 + 47,883)

11 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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owi3gonf2edzisj

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog

19:42 11 февраля

nickkiol

SpaMan--- а зачем писать для приличия. Лох по-немецки - дыра. Ну вот он (она) и получилась (ся)

19:38 11 февраля

SpaMan

Могли бы ради приличия Локх написать

19:02 11 февраля

TwinM

Феликсу надо фамилию наверное сменить, может тогда попрет?)

19:00 11 февраля

drJekil

Лох без медали. Чем не заголовок?)

18:08 11 февраля

Don

Buliit, да хоть 100-кратный, он ОЧ? Нет, ну на нет и суда нет, помнят ОЧ, а кто там занял второе или третье место никому не интересно!

18:08 11 февраля

Buliit

Альберт Демченко ёще и трехкратный призер Олимпиад.

18:04 11 февраля

Don

Джон....Сильвер, а Демченко что-то выиграл кроме Европы и Кубка Мира?) Репилов тоже обладатель Кубка Мира, а Павличенко единственный в истории России ЧМ! Сильвер ну не знаешь темы, чё лезть то?)

17:53 11 февраля

СергСерг

Они обещали ВСЁ порвать. Наверное, сдержали слово.

17:47 11 февраля

oleg.bob

Репилов, конечно обмишулился.

17:46 11 февраля

Анти жив

Джон....Сильвер Лох, безусловно Великий Спортсмен, и сегодня шел на золото, но так ЛОХануться на последнем этапе! А у нас, с уходом Демченко, видимо саночников так и никогда не будет. И трассы есть и деньги, а вырастить что-то путное ни черта не могут... 16:55-------------------------------------------------------------------------------------------------А как Репилов обещал всех порвать, да и Павличенко тоже обещал.

17:30 11 февраля

kcin

Мда, тут конечно " лоханулись"...

17:13 11 февраля

Джон....Сильвер

Лох, безусловно Великий Спортсмен, и сегодня шел на золото, но так ЛОХануться на последнем этапе! А у нас, с уходом Демченко, видимо саночников так и никогда не будет. И трассы есть и деньги, а вырастить что-то путное ни черта не могут...

16:55 11 февраля

rusfed 2.0

а с Лохом-то что случилось? )

16:45 11 февраля

жек

Тут точно лузеры! Комментатор 10 минут удивлялся призерам)

16:44 11 февраля

shpasic

сейчас нам выкладку из Википедии дадут по ноунеймам.

16:43 11 февраля

жек

Опять ноунеймы! Что за олипиада)

16:37 11 февраля

жек

Лох- это судьба)

16:37 11 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!