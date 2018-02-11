Гляйршер - олимпийский чемпион Пхенчхана, Репилов и Лох - без медали

Австриец Давид Гляйршер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в состязаниях одиночек. Серебро завоевал Крис Маздзер из США, а бронзу - Йоханнес Людвиг из Германии. Россиянин Роман Репилов после двух попыток шел вторым, но неудачно исполнил третью и в итоге стал восьмым. Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох провалил финальную, четвертую попытку и показал лишь пятый результат, хотя перед заключительным заездом занимал первое место.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Одиночка

Итог

1. Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702 (47,652 + 47,835 + 47,584 + 47,631)

2. Крис Маздзер (США) - 3,10,728 (47,800 + 47,717 + 47,534 + 47,677)

3. Иоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932 (47,764 + 47,940 + 47,686 + 47,542)...

8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 3.11,108 (47,776 + 47,740 + 47,948 + 47,644)...

13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 3.11,608 (48,035 + 47,936 + 47,755 + 47,882)

14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 3.11,859 (48,337 + 47,923 + 47,716 + 47,883)

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