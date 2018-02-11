Гляйршер - олимпийский чемпион Пхенчхана, Репилов и Лох - без медали

Австриец Давид Гляйршер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в состязаниях одиночек. Серебро завоевал Крис Маздзер из США, а бронзу - Йоханнес Людвиг из Германии. Россиянин Роман Репилов после двух попыток шел вторым, но неудачно исполнил третью и в итоге стал восьмым. Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох провалил финальную, четвертую попытку и показал лишь пятый результат, хотя перед заключительным заездом занимал первое место.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Одиночка
Итог
1. Давид Гляйршер (Австрия) - 3.10,702 (47,652 + 47,835 + 47,584 + 47,631)
2. Крис Маздзер (США) - 3,10,728 (47,800 + 47,717 + 47,534 + 47,677)
3. Иоханнес Людвиг (Германия) - 3.10,932 (47,764 + 47,940 + 47,686 + 47,542)...
8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 3.11,108 (47,776 + 47,740 + 47,948 + 47,644)...
13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 3.11,608 (48,035 + 47,936 + 47,755 + 47,882)
14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 3.11,859 (48,337 + 47,923 + 47,716 + 47,883)
11 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
owi3gonf2edzisj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
19:42 11 февраля
nickkiol
SpaMan--- а зачем писать для приличия. Лох по-немецки - дыра. Ну вот он (она) и получилась (ся)
19:38 11 февраля
SpaMan
Могли бы ради приличия Локх написать
19:02 11 февраля
TwinM
Феликсу надо фамилию наверное сменить, может тогда попрет?)
19:00 11 февраля
drJekil
Лох без медали. Чем не заголовок?)
18:08 11 февраля
Don
Buliit, да хоть 100-кратный, он ОЧ? Нет, ну на нет и суда нет, помнят ОЧ, а кто там занял второе или третье место никому не интересно!
18:08 11 февраля
Buliit
Альберт Демченко ёще и трехкратный призер Олимпиад.
18:04 11 февраля
Don
Джон....Сильвер, а Демченко что-то выиграл кроме Европы и Кубка Мира?) Репилов тоже обладатель Кубка Мира, а Павличенко единственный в истории России ЧМ! Сильвер ну не знаешь темы, чё лезть то?)
17:53 11 февраля
СергСерг
Они обещали ВСЁ порвать. Наверное, сдержали слово.
17:47 11 февраля
oleg.bob
Репилов, конечно обмишулился.
17:46 11 февраля
Анти жив
Джон....Сильвер Лох, безусловно Великий Спортсмен, и сегодня шел на золото, но так ЛОХануться на последнем этапе! А у нас, с уходом Демченко, видимо саночников так и никогда не будет. И трассы есть и деньги, а вырастить что-то путное ни черта не могут... 16:55-------------------------------------------------------------------------------------------------А как Репилов обещал всех порвать, да и Павличенко тоже обещал.
17:30 11 февраля
kcin
Мда, тут конечно " лоханулись"...
17:13 11 февраля
Джон....Сильвер
Лох, безусловно Великий Спортсмен, и сегодня шел на золото, но так ЛОХануться на последнем этапе! А у нас, с уходом Демченко, видимо саночников так и никогда не будет. И трассы есть и деньги, а вырастить что-то путное ни черта не могут...
16:55 11 февраля
rusfed 2.0
а с Лохом-то что случилось? )
16:45 11 февраля
жек
Тут точно лузеры! Комментатор 10 минут удивлялся призерам)
16:44 11 февраля
shpasic
сейчас нам выкладку из Википедии дадут по ноунеймам.
16:43 11 февраля
жек
Опять ноунеймы! Что за олипиада)
16:37 11 февраля
жек
Лох- это судьба)
16:37 11 февраля