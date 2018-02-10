Гарт рада за идущего третьим на Олимпиаде-2018 Репилова и огорчена неудачей Павличенко

Президент ФССР Наталия Гарт отметила, что ждет медали от российского саночника Романа Репилова. Гарт также добавила, что расстроена результатом Семена Павличенко.

– Я рада за Романа, потому что он хорошо едет и у него есть шансы побороться за медаль, – цитируют "РИА Новости" Гарт. – И от завтрашнего дня я жду победы – золота, серебра или бронзы. Я уже сегодня ожидала, что мы будем на первых местах, но что-то пошло не так. Я расстроена за Семена, потому что он в первой попытке сделал такие ошибки, после которых сразу отлетел на место, которого не заслуживает. Он готов биться за медали, а тут такое... Но это же Олимпиада, здесь все может произойти.

Степан Федоров сегодня выступил средненько, он может быть лучше. У него отличный старт, он хорошо проходит первые отрезки, но ему надо быстрее идти в концовке трассы

Напомним, что Репилов после первого дня соревнований идет третьим с результатом 1 минута 35,516 секунды, уступая немцу Феликсу Лоху (1.35,299) и австрийцу Давиду Гляйршеру (1.35,487). Федоров (1.35,971) занимает 13-е место, Павличенко (1.36,260) - 17-е. Финальный день соревнований пройдет 11 февраля.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //

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