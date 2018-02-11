Рахимова и Столярова не пробились в финал могула на Олимпиаде

Канадка Анди Нод показала лучший результат в финале 2 олимпийского турнира в могуле. Россиянки Регина Рахимова и Екатерина Столярова не вошли в шестерку сильнейших и завершили борьбу за медали.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Могул
Финал 2
1. Анди Нод (Канада) - 78,78 Q
2. Бриттени Кокс (Австралия) - 78,28 Q
3. Перрин Ляффон (Франция) - 77,86 Q
4. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 77,48 Q
5. Джакара Энтони (Австралия) - 76,85 Q
6. Юлия Галышева (Казахстан) - 76,81 Q
7. Джелин Коф (США) - 76,03
8. Китон Маккарго (США) - 75,79
9. Одри Робишо (Канада) - 74,89
10. Регина РАХИМОВА (Россия) - 73,55
11. Екатерина СТОЛЯРОВА (Россия) - 72,74
12. Тесс Джонсон (США) - 70,49
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