Рахимова и Столярова не пробились в финал могула на Олимпиаде

Канадка Анди Нод показала лучший результат в финале 2 олимпийского турнира в могуле. Россиянки Регина Рахимова и Екатерина Столярова не вошли в шестерку сильнейших и завершили борьбу за медали.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Могул

Финал 2

1. Анди Нод (Канада) - 78,78 Q

2. Бриттени Кокс (Австралия) - 78,28 Q

3. Перрин Ляффон (Франция) - 77,86 Q

4. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 77,48 Q

5. Джакара Энтони (Австралия) - 76,85 Q

6. Юлия Галышева (Казахстан) - 76,81 Q

7. Джелин Коф (США) - 76,03

8. Китон Маккарго (США) - 75,79

9. Одри Робишо (Канада) - 74,89

10. Регина РАХИМОВА (Россия) - 73,55

11. Екатерина СТОЛЯРОВА (Россия) - 72,74

12. Тесс Джонсон (США) - 70,49

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