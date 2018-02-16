Кристина Спиридонова: "Была готова, что в финале Олимпиады не смогу собраться"

Российская фристайлистка Кристина Спиридонова заявила, что неудачно выступила в финале лыжной акробатики на Олимпиаде-2018 из-за волнения, которое не смогла перебороть. Напомним, что спортсменка показала лишь 11-й результат.

– Я была морально готова, что в финале будет сложно, что я, возможно, не смогу собраться, – цитирует "Р-Спорт" Спиридонову. – Что и произошло. На Олимпиаде все не как обычно, это такой масштабный старт. Я не смогла побороть в себе эти эмоции, волнение в финале. Наш вид спорта в некоторой степени основывается на везении, в этот раз не сложилось у меня.

На Олимпиаде живешь в окружении большого количества людей, везде постоянное движение. И на старте по одному выпускают, все очень серьезно. Каждые 15 минут все говорят, что Олимпиада бывает раз в четыре года. И это все давит на меня. Мне очень понравилось здесь. Хотя бы ради этих двух недель стоит отработать еще четыре года. Я планирую выступать на следующих Играх. Я еще молодая, горячая кровь.