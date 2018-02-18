Илья Буров: "С украинцами мы дружим. Политика нас не касается"

Российский фристайлист Илья Буров в интервью "СЭ" отметил, что был рад победе украинца Александра Абраменко на Олимпиаде-2018. Россиянин в соревнованиях по акробатике завоевал бронзу.

– Вы очень тепло обнимались с победителем – украинцем Александром Абраменко…

– У нас очень хорошие отношения. Мы дружим. Постоянно общаемся. Политика нас не касается. Белорусы, украинцы – это друзья. Мы же славяне.

– Славяне очень хорошо выступает в акробатике. Почему?

– Школа, наверное, сильная. Молодцы мы. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Ильи Бурова //

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