Фото дня: россиянин Буров обнимается с украинцем Абраменко

Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, а также украинский чемпион Игр-2018 в этом виде программы Александр Абраменко после объявления результатов обнялись и вместе порадовались успеху.
Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко радуются завоеванным медалям на Олимпиаде в Пхенчхане.
Буров также поздравил Абраменко на пьедестале.
Сегодня. Пхенчхан. Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото AFP
Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото REUTERS
Напомним, что четвертое место занял россинин Павел Кротов. Серебро - у китайца Цзя Цзуняна.
Подковоголовый баклан
Хохол Я -- не переживай,сейчас Абраменко на сайт "Миротворец" внесут и им займутся вЫтираны АТО,герои Дебальцево и Илловайска. Тебя,кстати,почему не призвали? Или ты сразу к тётке в Ростов рванул?
23:17 18 февраля
Русский Я
Ну все, человека теперь вообще в страну не впустят, о призовых за медаль бронзовую можно забыть, как он посмел касаться хохла, да еще и украинского флага... хорошо хоть бы не расстреляли, или какие прид.. патриоты на улице не пришибли.
22:46 18 февраля
AFoot
я уже не знаю, как мягче озвучить свое мнение по поводу этих фотографий, но попробую 3й раз, по нынешней моде, фотки, на мой взгляд, выглядят СЛИШКОМ ТОЛЕРАНТНЫМИ :/
21:45 18 февраля
rusfed 2.0
Молодцы
20:05 18 февраля
TRISP
Вот это правильно! Браво!
19:43 18 февраля
shpasic
а нам тут недавно сказки рассказывали, что с россиянами никто нигде не обнимается, и что все для них - враги.
18:02 18 февраля
Дон_Румата
Бальзам на сердце благородного дона
17:52 18 февраля
Sage
Красавцы, так держать !
17:19 18 февраля
crass.pompej
Слава Абраменко ! Слава Украине !
16:32 18 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
эм... какое-то двусмысленное фото получилось...
16:13 18 февраля
Kurt
Beard И о чём это? 15:54 О том что не нужно мешать политику и спорт. Это как минимум.
16:00 18 февраля
Beard
И о чём это?Или китайцы уже не друзья-союзники,потому как китаец второй,а хохол первый?а КАК ЖЕ:"Русский с китайцем братья навек, Крепнет единство народов и рас. Плечи расправил простой человек, С песней шагает простой человек, Сталин и Мао слушают нас..
15:54 18 февраля
Kurt
Мои поздравления нашему и украинцу. Китайца немного жаль. С моего дилетантского взгляда казалось что это олимпийский чемпион, но судьи решили иначе. Плохо что не показывают оценки каждого судьи, как раньше в фигурном катании. Есть ощущение, что скорее всего один из судей (кореец??) слил китайца.
15:52 18 февраля
andrtsch
Красавцы!! Подарили нам самые яркие эмоции на олимпиаде!
15:49 18 февраля