Фото дня: россиянин Буров обнимается с украинцем Абраменко

Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко радуются завоеванным медалям на Олимпиаде в Пхенчхане.

Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, а также украинский чемпион Игр-2018 в этом виде программы Александр Абраменко после объявления результатов обнялись и вместе порадовались успеху.

Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко радуются завоеванным медалям на Олимпиаде в Пхенчхане.

Буров также поздравил Абраменко на пьедестале.

Сегодня. Пхенчхан. Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото AFP

Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото REUTERS

Напомним, что четвертое место занял россинин Павел Кротов. Серебро - у китайца Цзя Цзуняна.

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