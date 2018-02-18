15:19 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Фото дня: россиянин Буров обнимается с украинцем Абраменко

Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко радуются завоеванным медалям на Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня. Пхенчхан. Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото AFP Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото REUTERS
Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко радуются завоеванным медалям на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, а также украинский чемпион Игр-2018 в этом виде программы Александр Абраменко после объявления результатов обнялись и вместе порадовались успеху.

Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко радуются завоеванным медалям на Олимпиаде в Пхенчхане.
Россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко радуются завоеванным медалям на Олимпиаде в Пхенчхане.

Буров также поздравил Абраменко на пьедестале.

Сегодня. Пхенчхан. Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото AFP
Сегодня. Пхенчхан. Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото AFP
Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото REUTERS
Китаец Цзя Цзунян, украинец Александр АБРАМЕНКО и россиянин Илья БУРОВ (слева направо). Фото REUTERS

Напомним, что четвертое место занял россинин Павел Кротов. Серебро - у китайца Цзя Цзуняна. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Подковоголовый баклан

Хохол Я -- не переживай,сейчас Абраменко на сайт "Миротворец" внесут и им займутся вЫтираны АТО,герои Дебальцево и Илловайска. Тебя,кстати,почему не призвали? Или ты сразу к тётке в Ростов рванул?

23:17 18 февраля

Русский Я

Ну все, человека теперь вообще в страну не впустят, о призовых за медаль бронзовую можно забыть, как он посмел касаться хохла, да еще и украинского флага... хорошо хоть бы не расстреляли, или какие прид.. патриоты на улице не пришибли.

22:46 18 февраля

AFoot

я уже не знаю, как мягче озвучить свое мнение по поводу этих фотографий, но попробую 3й раз, по нынешней моде, фотки, на мой взгляд, выглядят СЛИШКОМ ТОЛЕРАНТНЫМИ :/

21:45 18 февраля

rusfed 2.0

Молодцы

20:05 18 февраля

TRISP

Вот это правильно! Браво!

19:43 18 февраля

shpasic

а нам тут недавно сказки рассказывали, что с россиянами никто нигде не обнимается, и что все для них - враги.

18:02 18 февраля

Дон_Румата

Бальзам на сердце благородного дона

17:52 18 февраля

Sage

Красавцы, так держать !

17:19 18 февраля

crass.pompej

Слава Абраменко ! Слава Украине !

16:32 18 февраля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

эм... какое-то двусмысленное фото получилось...

16:13 18 февраля

Kurt

Beard И о чём это? 15:54 О том что не нужно мешать политику и спорт. Это как минимум.

16:00 18 февраля

Beard

И о чём это?Или китайцы уже не друзья-союзники,потому как китаец второй,а хохол первый?а КАК ЖЕ:"Русский с китайцем братья навек, Крепнет единство народов и рас. Плечи расправил простой человек, С песней шагает простой человек, Сталин и Мао слушают нас..

15:54 18 февраля

Kurt

Мои поздравления нашему и украинцу. Китайца немного жаль. С моего дилетантского взгляда казалось что это олимпийский чемпион, но судьи решили иначе. Плохо что не показывают оценки каждого судьи, как раньше в фигурном катании. Есть ощущение, что скорее всего один из судей (кореец??) слил китайца.

15:52 18 февраля

andrtsch

Красавцы!! Подарили нам самые яркие эмоции на олимпиаде!

15:49 18 февраля

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Олимпиада Live!