Виктория Моисеева: "Прошла только треть кругового турнира, и мы играли не со слабыми соперниками"

Скип сборной России по керлингу Виктория Моисеева отметила, что не тревожится по поводу выхода в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане. Россиянки проиграли Швеции (4:5), потерпев второе поражение в трех матчах на старте кругового турнира.

– Прошла только треть, и мы играли не со слабыми соперниками, – цитирует "Р-Спорт" Моисееву. – Замес огромный, все выигрывают друг у друга, Канада проиграла Дании. Пока не очень думаем о расстановке, а просто настраиваемся на каждую конкретную игру.

Это не разочарование, это расстройство. Разочарование было в первом матче. Оно бывает, когда ты выходишь со льда и понимаешь, что ничего не сделал для того, чтобы выиграть. Отличная была игра для моей команды, Швеция тоже играла хорошо и хотела победить. Все решил какой-то нюанс в двух эндах, так получилось, но я довольна тем, как мы играли. Первые эмоции – расстройство, но когда они проходят, понимаешь, что есть что дальше показать.

В десятом тоже была возможность взять два камня, но, к сожалению для нас, соперницы сыграли очень хорошо. С другой стороны, хорошо, что получили свой один (камень). Здесь мы вроде бы подразгребли "дом" и получили свой один.

Последний камень приехал не туда, куда он должен был поехать. В середине дорожки мы поняли, что он поменял траекторию. Больше расстроилась не из-за того, что не выполнила хорошо бросок, а из-за того, что мы не могли контролировать эту ситуацию. А ведь мы могли намного усложнить шведкам задачу, но он очень сильно "свалил", показалось, что на что-то наехал. Я не оправдываюсь, просто он сменил траекторию и сел, остановился.

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018