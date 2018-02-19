Виктория Моисеева: "Мы сыграли не очень хорошо, потому что совершенно не поняли лед"

Керлингистка сборной России Виктория Моисеева заявила, что она и подруги по команде оказались не готовы к характеристикам льда в матче группового этапа олимпийского турнира против команды Швейцарии. Россиянки уступили со счетом 2:11 и потерпели пятое поражение подряд.
– Сегодняшняя игра от предыдущих отличается. До этого, кроме первого матча, всегда была плотная борьба, и мы проигрывали, например, из-за не очень хорошего одного энда, – цитирует "Р-Спорт" Моисееву. – Была показана не очень хорошая игра со стороны моей команды. Там, где была равная игра, где-то не повезло, где-то не дотянули. Сегодня совершенно не поняли лед: мы вчера работали над камнями, вроде все проверили, но не удалось так быстро приспособиться к ним и к сопернику. Потом уже рисковали, старались взять больше и в итоге "закапывали" себя еще больше.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180219/1132866949.html
Andre_Saratov
На отборе игра шла до 4-х побед. Счет 4:1 в пользу Моисеевой. С учетом игры на ЧЕ Сидоровой, то выбор осуществлен по спортивному принципу. На ОИ у Моисеевой полнейшее фиаско.
10:36
tryam
вон домой. заняли место опытных Сидоровой и Ко и провалились
10:25
Русский Я
Жаль, а вот Сидорова могла за медали бороться. зачем этот матч было устраивать на отбор на игры? тогда бы уж сыграли серию на отборе до 3 побед например. А в одном мачте и элемент случайности велик. Нет опыта вот и итог.
10:24
За Россию без допинга!
Последовали бы примеру Крушельницкого, глядишь, тоже бы бронзу мельдониевую взяли:)
10:10
Петровичъ
"СЫГРАЛИ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО" То есть, хорошо, но не очень хорошо. Браво!
09:23
Serenky25
Звонкий лед... Мы за смелость, мы за риск за честь! Только может поскользнуться здесь, Кто лишь за славою своей идет На этот чистый лед...
09:20
IRB
Лед ж..пой надо чувствовать.
09:10
maximus
ааааа, теперь понятно... Я уж думал - что же случилось..
09:07
Анастасия Волочкова
после каждого поражения у Моисеевой какое-то оправдание.Такой безвольности от ее команды никто не ожидал.
08:59
Andre_Saratov
Виноват не лед, а мандраж, который накрыл с самого первого матча. Все остальное производное. Можно случайно проиграть одну-две встречи. Можно в равной борьбе уступить из-за излишней осторожности, как с Швецией. Можно случайно выиграть, как с Китаем. Но если нет игры на Олимпиаде, то ничего и не светит. Абсолютный провал. Хуже чем команда Сидоровой на чемпионате Европы. Там шло от снобизма и самоуверенности, что все расступятся перед вице-чемпионками. А здесь от растерянности и психологического коллапса.
08:51
ержан
Добрый день! На самом деле, Виктория Моиссева должна была повиниться перед зрителями за провальную игру, когда смотреть на их убогие броски камней было просто больно. Было такое впечатление, что эти девчонки попали на Олимпиаду случайно, по блату, из другой профессии, так как они совершали абсолютно бессмысленные броски и не делали других, очевидных даже для обывателей ... Стало любопытно, сколько денег тратится на содержание таких сборных и развития кёрлинга в России, чтобы прояснить, какую сумму могли распилить себе в карман наши спортивные функционеры ...
08:18