Виктория Моисеева: "Мы сыграли не очень хорошо, потому что совершенно не поняли лед"

Керлингистка сборной России Виктория Моисеева заявила, что она и подруги по команде оказались не готовы к характеристикам льда в матче группового этапа олимпийского турнира против команды Швейцарии. Россиянки уступили со счетом 2:11 и потерпели пятое поражение подряд.

– Сегодняшняя игра от предыдущих отличается. До этого, кроме первого матча, всегда была плотная борьба, и мы проигрывали, например, из-за не очень хорошего одного энда, – цитирует "Р-Спорт" Моисееву. – Была показана не очень хорошая игра со стороны моей команды. Там, где была равная игра, где-то не повезло, где-то не дотянули. Сегодня совершенно не поняли лед: мы вчера работали над камнями, вроде все проверили, но не удалось так быстро приспособиться к ним и к сопернику. Потом уже рисковали, старались взять больше и в итоге "закапывали" себя еще больше.

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