Светлана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своей версии случившегося с российским керлингистом Александром Крушельницким.

Сегодня пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил. По данным "СЭ", речь идет о Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония.

- Как думаете, мог ли Крушельницкий принимать мельдоний?

- Я считаю это каким-то абсурдом, потому что при слове мельдоний наши спортсмены уже подпрыгивают на одном месте. При упоминании этого слова кажется, как будто ты этот допинг съел. Это не имеет никакого эффекта. Все уже все давно объяснили миллион раз. Сами спортсмены знают, что от него польза условная. Поэтому нельзя придумать другой вариант, кроме как о том, что его подсыпали. Если говорить о керлинге - зачем Крушельницкому мельдоний?

Тут есть один нюанс. Если бы это был какой-то другой препарат - то вся мировая общественность не среагировала бы, а вот мельдоний - это именно Россия. Мол, россияне никак не могут от этого отказаться. То есть мы понимаем, какие будут заголовки. Поэтому чья эта провокация, кто, что, как - сложно доказать. Хотя, наверное, можно было такое ожидать. Вчера слишком явно появились намеки: может, русским вернуть флаг на церемонию закрытия. Какие-то спортсмены стали высказываться, что тогда они могут уехать с церемонии закрытия. Поэтому надо было с русскими что-то сделать. Хочется думать, что это не злой умысел, но почему-то сразу думается, что кто-то его подсыпал. Чтобы сам спортсмен в такой ситуации добровольно что-то принял - это нереально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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