Светлана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своей версии случившегося с российским керлингистом Александром Крушельницким.
Сегодня пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил. По данным "СЭ", речь идет о Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония.
- Как думаете, мог ли Крушельницкий принимать мельдоний?
- Я считаю это каким-то абсурдом, потому что при слове мельдоний наши спортсмены уже подпрыгивают на одном месте. При упоминании этого слова кажется, как будто ты этот допинг съел. Это не имеет никакого эффекта. Все уже все давно объяснили миллион раз. Сами спортсмены знают, что от него польза условная. Поэтому нельзя придумать другой вариант, кроме как о том, что его подсыпали. Если говорить о керлинге - зачем Крушельницкому мельдоний?
Тут есть один нюанс. Если бы это был какой-то другой препарат - то вся мировая общественность не среагировала бы, а вот мельдоний - это именно Россия. Мол, россияне никак не могут от этого отказаться. То есть мы понимаем, какие будут заголовки. Поэтому чья эта провокация, кто, что, как - сложно доказать. Хотя, наверное, можно было такое ожидать. Вчера слишком явно появились намеки: может, русским вернуть флаг на церемонию закрытия. Какие-то спортсмены стали высказываться, что тогда они могут уехать с церемонии закрытия. Поэтому надо было с русскими что-то сделать. Хочется думать, что это не злой умысел, но почему-то сразу думается, что кто-то его подсыпал. Чтобы сам спортсмен в такой ситуации добровольно что-то принял - это нереально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
tilitryam
Вранье - просто США по количеству медалей опустились ниже России сегодня + хоккеисты проиграли в субботу. Пробы были и до, и после, и все было в порядке. Просто кое-кому надо, чтобы был этот скандал. Видимо, в WADA поступил заказ на OAR, вот они исправно и выполняют. Завтра заявят: допинг. А "астматики" будут злорадствовать, что Россия "неисправима"
00:42
Lars Berger
Почему она так примитивно мыслит?! Где та Журова, за которую вся страна радовалась?! Где?!!
23:43 18 февраля
740
развод.... облажался папик...
23:03 18 февраля
knyaz boltconskiy
Алексей Федоров Она же Единая Россия. Все._______________Золотые слова!
22:41 18 февраля
tilitryam
Крушельницкий чист. Проверить надо WADA - на детекторе лжи
22:41 18 февраля
Алексей Федоров
Она же Единая Россия. Все.
22:34 18 февраля
Brennet
Ru5, мельдоний – это всего лишь хороший, отработанный ранее повод. Думаете они зря что ли ранее устраивали эту весьма недешёвую компанию по дискредитации российских спортсменов в контексте этого препарата? "Говорим мельдоний – подразумеваем Россия". Ни секунды не сомневаюсь, что Крушельницкий сознательно не употреблял данный препарат. Как вы сами правильно заметили, для кёрлинга мельдоний в качестве стимулятора бесполезен.
22:22 18 февраля
knyaz boltconskiy
Пока они сидят на зарплатах из бюджета,они будут орать,что им подсыпали.Они и против Виктора Мутко ничего против то не имели,когда их отстраняли,все кричали,что это козни Американцев.Ну конечно,крикнешь что-то неправильно,и тю-тю зарплатка.
22:13 18 февраля
Ru5
Brennet, и для этого нужен обязательно мильдронат?
21:49 18 февраля
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37 18 февраля
Александр Иванов
СВЕТЛАНА ЖУРОВА .. из за вас лингвистам создаете работу .. им надо придумать женский род слова "идиот"
21:37 18 февраля
Brennet
gruzovik62, победа в каждом виде спорта достигается благодаря навыкам. Эти навыки всегда(!) опираются на природные данные. Любые природные данные можно простимулировать посредством современной фармакологии. В кёрлинге определяющими качествами являются концентрация, расчёт и кординация. Это работа нервной системы и головного мозга. С помощью допинга всё это можно вывести на предельный уровень. Кажется ответил исчерпывающе.
21:37 18 февраля
karlikf1
Джин Игнатов 20:03, ну так не читай. Тем более, судя по всему, у тебя есть своё мнение на этот счёт. Вероятно более авторитетное, поскольку человек ты более информированный, чем Журова. Не читай.
20:43 18 февраля
gruzovik62
Зачем в керлинге употреблять допинг??? У них комариные нагрузки!!! Они не таскают камни, а катают!!!
20:41 18 февраля
Уткин за Спартак
И это сделал проклятый Губерник. Если что, есть свиделели - Я и Пихлер.
20:33 18 февраля
Ru5
Джин Игнатов, противно, не читай, светлана все правильно сказала
20:18 18 февраля
Джин Игнатов
Когда читаешь коменты от Журовой , всегда думаешь , как она стала настолько мелка и настолько дешева !!! Читать просто противно !
20:03 18 февраля