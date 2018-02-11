Ольга Андрианова: "Брызгалова и Крушельницкий уже сделали большой шаг для нашего спорта"

Бывший главный тренер сборных России по керлингу Ольга Андрианова считает, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий способны добиться высокого результата на Олимпиаде в Пхенчхане. Они уже вышли в полуфинал олимпийского турнира в дабл-миксте и сыграют со Швейцарией.

– Мы все хотим, чтобы ребята выиграли, ведь победа гарантирует сборной медаль Олимпиады – как минимум серебряную, – цитирует "Р-Спорт" Андрианову. – Учитывая, что в российском керлинге самое высокое место было у девочек на Играх в Турине – пятое, то Брызгалова и Крушельницкий, войдя в четверку, уже сделали большой шаг для нашего спорта.

Когда команда отбирается в четверку, там вообще все по-другому. Там ошибки и даже половины ошибки, недостаточной концентрации довольно, чтобы допустить оплошность, а потом ситуацию не "разрулить". Финальные игры – это совершенно особенная вещь. Швейцарцы очень опытные, они действующие чемпионы мира. У них, наверное, больше опыта таких матчей. Но я почему-то думаю, что ребята соберутся. Они очень долго шли к этому, готовились конкретно к Олимпиаде.

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