МОК опубликовал заявление о допинговом скандале в сборной России

МОК выступил с официальным ответом на информацию о допинге у одного из российских участников Олимпиады-2018.

Сегодня пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Допинг-тестирование и наказания на Олимпиаде в Пхенчхане проходят независимо от МОК. МОК не может давать комментариев, пока расследование продолжается. Тем не менее, мы примем к сведению заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России.

Список приглашенных олимпийских атлетов России был сформирован комиссией по допуску под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон. Она включала в себя директора департамента разведки и исследований ВАДА Гюнтера Янгера, менеджера проектов антидопингового союза конвента "СпортАккорд" Педро Гонсалвеша и медицинского и научного директора МОК Ричарда Баджетта. Задачей комиссии было разработать четкий процесс, в котором бы учитывались 15 различных аспектов информации. Только атлеты, к которым не было подозрений, были приглашены на Игры.

МОК инициировал строгое предолимпийское тестирование. Оно было проконтролировано антидопинговым союзом конвента "СпортАккорд", представителями зимних международных федераций и национальными антидопинговыми комитетами Дании, Канады, Японии, Великобритании и США. Программа особое внимание уделяла атлетам из России.

Кроме того, на Олимпиаде тоже ведется строгое тестирование. Основная его цель - защитить чистых спортсменов и выявить тех, кто мог использовать запрещенные препараты.

С одной стороны, очень жаль, когда кто-то использует запещенную субстанцию, но с другой - это показывает эффективность антидопинговой системы, защищающей чистых атлетов.

Если информация подтвердится, ее рассмотрит рабочая группа по допуску российских атлетов по руководством члена исполкома МОК Николь Хевертс. Отчет будет передан исполкому МОК в конце Олимпиады", - говорится в сообщении МОК.

По данным "СЭ", речь идет о керлингисте Александре Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония.

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