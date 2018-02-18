МОК опубликовал заявление о допинговом скандале в сборной России

МОК выступил с официальным ответом на информацию о допинге у одного из российских участников Олимпиады-2018.
Сегодня пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.
"Допинг-тестирование и наказания на Олимпиаде в Пхенчхане проходят независимо от МОК. МОК не может давать комментариев, пока расследование продолжается. Тем не менее, мы примем к сведению заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России.
Список приглашенных олимпийских атлетов России был сформирован комиссией по допуску под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон. Она включала в себя директора департамента разведки и исследований ВАДА Гюнтера Янгера, менеджера проектов антидопингового союза конвента "СпортАккорд" Педро Гонсалвеша и медицинского и научного директора МОК Ричарда Баджетта. Задачей комиссии было разработать четкий процесс, в котором бы учитывались 15 различных аспектов информации. Только атлеты, к которым не было подозрений, были приглашены на Игры.
МОК инициировал строгое предолимпийское тестирование. Оно было проконтролировано антидопинговым союзом конвента "СпортАккорд", представителями зимних международных федераций и национальными антидопинговыми комитетами Дании, Канады, Японии, Великобритании и США. Программа особое внимание уделяла атлетам из России.
Кроме того, на Олимпиаде тоже ведется строгое тестирование. Основная его цель - защитить чистых спортсменов и выявить тех, кто мог использовать запрещенные препараты.
С одной стороны, очень жаль, когда кто-то использует запещенную субстанцию, но с другой - это показывает эффективность антидопинговой системы, защищающей чистых атлетов.
Если информация подтвердится, ее рассмотрит рабочая группа по допуску российских атлетов по руководством члена исполкома МОК Николь Хевертс. Отчет будет передан исполкому МОК в конце Олимпиады", - говорится в сообщении МОК.
По данным "СЭ", речь идет о керлингисте Александре Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония.
Sinaron
vbykov, ты дурачок?
22:48 18 февраля
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:38 18 февраля
russia-forever
Какая низость со стороны Баха и Ко! Гнать всю эту сволочь к чёртовой матери!
21:27 18 февраля
vbykov
Никакая это не провокация! Вы почитайте что говорит сам Крушель. Я боялся одного человечка в Японии, который мог ему подсыпать мельдоний. Да, ты баран, что ли пить непонятно что, если ты предполагаешь что может быть подсыпан допинг? Только люди без мозгов могут так себя вести. Виноват Крушельницкий сам, раз мозгов нет! Пусть теперь отдыхает всю оставшуюся жизнь и в спорт не лезет.
18:00 18 февраля
dominusego
В керлинге допинг, вы серьезно?
17:05 18 февраля
SS-1525-Sergey
Предлагаю МОК после ОИ в Пхёнчхане, не снимать дисквалификацию с ОКР, в невинную сборную атлетов ОАР они специально казачка заслали. И продлить дисквалификацию на 10 лет, а то и 20. Это будет самое справедливое решение. Может тогда до наших руководителей дойдёт, что не нужно было разрешать ехать на это Голгофу и наконец сделают в России свой открытый коммерческий чемпионат по зимним и летним видам спорта!
17:04 18 февраля
= Даль =
Не было никогда и вдруг опять.
16:52 18 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Усё правильно... НЕТ ни сбродной, ни флага, ни формы, ни гимна... Только пафосные патриоты и в инете и по всем каналам СМИ называют почему--то установленных МОК--ом ОАР-- овцев --- сб. россии... Поэтому, СЕЙЧАС всю команду не дисквалифицируют, так, слегка поиздеваются... НО !!!! В ПРАВАХ ОКР -- не восстановят. Только и всего!! И в Китай -- 2022 допустят человечков 40--50... Опять же по МОК-ким ПРИГЛАШЕНИЯМ!!!!
16:41 18 февраля
iceconnect
redgy- я бы с радостью с тобой согласился, но кишка тонка то у нас!!! это увы так!!! мы ничего не смогли сделать для спортсменов и защитить их, поэтому у нас нет ни флага ни гимна, теперь ещё и приглашённым пришьют чего нибудь
16:30 18 февраля
redgy
iceconnect, что за паника?) да кишка тонка у них руку на ЧМ поднять) и не будет никто дисквалифицировать всю сборную, потому что ее нет, только приглашенные мок спортсмены
16:27 18 февраля
iceconnect
Ясно одно, пробу вскроют завтра и в ней будут следы мельдония. Конечно никто ничего не применял, учитывая всю ситуацию вокруг российского спорта. Понятно, что это провокация и целенаправленная. Просто теперь всех россиян могут дисквалифицировать вот и все. Я не удивлюсь, что разговоры месячной давности о том, что российские футболисты принимали допинг будет привязан к тому, что российскую команду не допустят на ЧМ, что представит под удар вообще проведение ЧМ в России, печально все это как то. Все это политика
16:23 18 февраля
Весёлый©
Так говорил Заратустра и пил боярышник.
16:20 18 февраля