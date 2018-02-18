14:25 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК сообщил сборной России о возможном нарушении антидопинговых правил

Бронзовые призеры Олимпиады в миксте Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ (справа) и Анастасия БРЫЗГАЛОВА. Спортсмен попал под подозрение из-за мельдония? Фото REUTERS
Бронзовые призеры Олимпиады в миксте Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ (справа) и Анастасия БРЫЗГАЛОВА. Спортсмен попал под подозрение из-за мельдония? Фото REUTERS
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Пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы "Б", которые станут известны предположительно в течение 24 часов", – сказал Выборнов.

По данным "СЭ", речь идет о керлингисте Александре Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония.

Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Доктор со стажем

Pyatochok В огороде бузина,а в Киеве -дядька? И не ты, а Вы - на брудершафт с тролями не пью.

16:45 18 февраля

Доктор со стажем

BeeBop Во- первых: никто насильно на ОИ нас не тянул, сами напросились; во-вторых- открой справочник по фармакологии и прочти механизм действия милдроната, тогда поймёшь для чего он нужен в кёрлинге; и в-третьих: если даже кто-то неизвестный нахимичил с пробами, так ведь и на ОИ в Сочи были попытки с нашей стороны подмены проб известной страны, так что всё "по-честному".

16:39 18 февраля

Pyatochok

Хаааа-ха-хааааа! МОКовцы, в лице наглосакса Паунда, совсем стыд потеряли! Мельдоний для керлинга, это как стероиды для шахмат... ЯПлакалЪ!

16:38 18 февраля

ALEXEY959595

Пора отравить Томаса Баха, чтобы отстали от России!

16:15 18 февраля

lёbenicht

Лишить его гражданства. В такой момент такой косяк...

15:35 18 февраля

BeeBop

Доктор со стажем...Прежде, чем голословно тут позорить всех и вся, вдумайся, как допинг может помочь в керлинге, а особенно мельдоний? Я уверен, что все кто завоюет медали в нашей сборной окажутся под допингом, а все остальные будут чистыми! Это уже даже не смешно...

15:34 18 февраля

S@t

B вот на этом пожалуй и всё...

15:07 18 февраля

джей

Очередная заранее спланированная провокация !

15:06 18 февраля

Доктор со стажем

Без мельдония мы не можем. Опять позорище....

15:06 18 февраля

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