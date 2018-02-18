МОК сообщил сборной России о возможном нарушении антидопинговых правил

Бронзовые призеры Олимпиады в миксте Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ (справа) и Анастасия БРЫЗГАЛОВА. Спортсмен попал под подозрение из-за мельдония? Фото REUTERS

Пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы "Б", которые станут известны предположительно в течение 24 часов", – сказал Выборнов.

По данным "СЭ", речь идет о керлингисте Александре Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония.

Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности