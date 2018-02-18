МОК сообщил сборной России о возможном нарушении антидопинговых правил

Пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.
"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы "Б", которые станут известны предположительно в течение 24 часов", – сказал Выборнов.
По данным "СЭ", речь идет о керлингисте Александре Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония.
Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности
Доктор со стажем
Pyatochok В огороде бузина,а в Киеве -дядька? И не ты, а Вы - на брудершафт с тролями не пью.
16:45 18 февраля
Доктор со стажем
BeeBop Во- первых: никто насильно на ОИ нас не тянул, сами напросились; во-вторых- открой справочник по фармакологии и прочти механизм действия милдроната, тогда поймёшь для чего он нужен в кёрлинге; и в-третьих: если даже кто-то неизвестный нахимичил с пробами, так ведь и на ОИ в Сочи были попытки с нашей стороны подмены проб известной страны, так что всё "по-честному".
16:39 18 февраля
Pyatochok
Хаааа-ха-хааааа! МОКовцы, в лице наглосакса Паунда, совсем стыд потеряли! Мельдоний для керлинга, это как стероиды для шахмат... ЯПлакалЪ!
16:38 18 февраля
ALEXEY959595
Пора отравить Томаса Баха, чтобы отстали от России!
16:15 18 февраля
lёbenicht
Лишить его гражданства. В такой момент такой косяк...
15:35 18 февраля
BeeBop
Доктор со стажем...Прежде, чем голословно тут позорить всех и вся, вдумайся, как допинг может помочь в керлинге, а особенно мельдоний? Я уверен, что все кто завоюет медали в нашей сборной окажутся под допингом, а все остальные будут чистыми! Это уже даже не смешно...
15:34 18 февраля
S@t
B вот на этом пожалуй и всё...
15:07 18 февраля
джей
Очередная заранее спланированная провокация !
15:06 18 февраля
Доктор со стажем
Без мельдония мы не можем. Опять позорище....
15:06 18 февраля